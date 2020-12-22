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Ambulans uçak Trabzon’dan İstanbul’a bebek için havalandı

İHA

Ambulans uçak Trabzon’dan İstanbul’a bebek için havalandı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde tedavisi devam eden bebek, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde tedavisi devam eden Pediatrik KVC tanılı bebek, ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla nakledildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter Ambulans son 1 haftada il içi ve il dışı 3 hastanın naklini gerçekleştirirken belirtilen zaman diliminde 2 saat 13 dakikalık uçuş yaptı.
İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Of ve Vakfıkebir ilçe devlet hastanelerinden alınan 2 ayrı hasta, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesine, Tonya İlçe Devlet Hastanesinden alınan 1 hasta ise Fatih Devlet Hastanesine Hava 61 Helikopter Ambulans ile nakilleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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