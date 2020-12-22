Trabzon’da sahte alkol operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 870 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde sahte alkol operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 174 adet 5’er litrelik 870 litre etil alkol, 205 adet siyah renkli şişe kapağı, 20 adet sarı renkli şişe kapağı, 594 adet 1 litrelik boş cam şişe, 99 adet 0.7 litrelik boş cam şişe, 20 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 5 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde yapma viski olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 1 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 3 adet 1 litrelik cam şişelerde sahte alkollü içki, 1 adet büyük şeffaf kova içerisinde 10 litrelik yapma votka olduğu değerlendirilen sahte alkollü içki, 1 adet kırmızı renkli huni ve 2 adet 2 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi. Yapılan operasyonda O.S. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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