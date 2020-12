Uzungöl´de ikinci yıkım dalgası başlıyor

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturulacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamıyla yıkacağız. Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

SIRA GÖL KIYISINDAKİ YAPILARDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

`GÖLÜN ETRAFINDA KESİNTİSİZ YÜRÜNEBİLECEK´

Uzungöl´ü daha konforlu hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "Uzungöl hem Trabzon´un hem de Türkiye´nin önemli turizm destinasyonu. Uzungöl´de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına çok önem veriyoruz. Uzungöl´de önce alt yapı çalışmalarına başladık. Çünkü önce alt yapı daha sonra onun üzerine sağlam bir üst yapı oluşturmamız gerekiyordu. 2020 yılına geldiğimiz zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte iki tane önemli projeye başladık. İlk olarak Uzungöl´ün göl etrafında yaklaşık 2 kilometrelik alandaki yürüyüş yolunu tamamen yeniledik. Burası mevcut hali ile taş döşenmişti ve çok da konforlu bir yürüyüş imkânı sağlamıyordu. Eskiden yapıldığı için yıpranmış alanlar vardı. Şu anda yaptığımız çalışmalarla birlikte insanlar gölün etrafında kesintisiz bir şekilde yürüyebilecek hale geldiler. Yaptığımız peyzaj çalışmaları ve korkulukların yenilenmesi ile birlikte göl etrafında güzel bir rekreasyon alanı oluşturduk" diye konuştu.

`GÖLÜN ETRAFINDAKİ YAPILAR YIKILACAK´

Göl etrafında hazine arazisinde bulunan yapılar için yıkım yapılacağını açıklayan Zorluoğlu, "Şubat ayı içerisinde ihalesini yapacağımız proje ile gölün etrafında daha geniş bir alanı değiştirmeyi hedefliyoruz. Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamı ile yıkacağız. Yapacağımız imar uygulamaları ile beraber bazı özel mülkleri de oradan kaldıracağız. Artık Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek. Uzungöl´de kamu arazisi üzerinde olan yapılar yıkılacak, bir kısım özel mülkleri de kamulaştırarak imar meselesini çözmüş olacağız. Gölün etrafında çok daha geniş bir alanı vatandaşların hizmetine sunacağız. Oraya gelen insanlar güzel vakit geçirecekler, yürüyüş yapıp oturabilecekler ve seyrine doyum olmayan o güzel manzaranın tadını çıkaracaklar. Bu anlamda ziyaretçilerin etrafında onları rahatsız edecek hiçbir özel işletme olmayacak" dedi.

`OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK´

Uzungöl´ün temel problemlerinden biri olan otopark problemini de çözüme kavuşturacaklarını belirten Zorluoğlu, "Çaykara tarafından girişte 250 araç kapasiteli çıkışında ise 1000 araç kapasiteli otoparklar yapılacak. Bunu da gerçekleştirdiğimizde Uzungöl´e gelen ziyaretçilerin şikâyetlerini kaldırmış olacağız. Bu ikinci proje 40 milyon liralık yatırım maliyetini de gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ayder´de açılış yaparken sıra Uzungöl´de demişti. Bu talimatın üzerinde bakanlığımızla beraber çalışarak ilk etabı tamamladık. İkinci etabı da ihale ettikten sonra tamamlayarak Uzungöl´ü hakkettiği hale getirmiş olacağız" diye konuştu.

`UZUNGÖL BAKİR KALSIN İSTİYORUZ´

Uzungöl´ü gezmeye gelen Ecem Pınar Çelik, "Uzungöl doğa harikası bir turizm merkezi. Buraya geldiğinizde gerek havası gerekse de manzarası insana huzur veriyor. Lakin gölün etrafında bulunan yerleşim yerleri, betonlaşma manzara olarak oldukça kötü görünüyor. Her yıl artan imar kirliliği yüzünden gelecek nesillerin burayı görememesinden korkuyoruz. Uzungöl´ün bakir kalmasını istiyoruz" dedi.

Mehmet İnan ise "Uzungöl´de yapılan çalışmaları mutlukla izliyoruz. Burada yapılan ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları Uzungöl´e hakkettiği değeri kazandırıyor. Çevre düzenlemeleri ile birlikte turizm sezonunda Uzungöl çok daha iyi bir görünüme kazanmış olacak" diye konuştu.

ERDOĞAN 'KİMSE KUSURA BAKMASIN, YIKIMLAR OLACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Ayder Yaylasını ziyareti sırasında Uzungöl ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Uzungöl´de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DOĞA HARİKASI UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yaylaorman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2020-12-23 09:08:23



