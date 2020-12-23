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Uzungöl’den kar manzaraları Uzungöl dün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü

İHA

Uzungöl’den kar manzaraları Uzungöl dün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte beyaza büründü.
Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 1520 cm'ye ulaştı. Vatandaşlar farklı bir güzelliğe bürünen Uzungöl'de doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çekti.

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