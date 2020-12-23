Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 15´inci haftasında Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon, ikinci grupta yer alan oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5´e 2 çalışmaları ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Kavrazlı antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-23 14:24:23



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