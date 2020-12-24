Trabzon'da kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskını Alınan Korona virüs tedbirlerine uymayıp kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL para cezası kesildi

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Trabzon'da alınan Korona virüs tedbirlere uymayıp kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan toplam 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Korona virüs tedbirlerine rağmen bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında kahvehane sahibi ve oyun oynayan 17 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 53 bin 550 TL para cazası kesildi.

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