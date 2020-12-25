Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) -Süper Lig'in 15´inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon´a geldi.
Saat 17.45 sıralarında Trabzon Havalimanı´na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."
Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00´da Medical Park Stadyumu´nda karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaray kafilesini Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2020-12-25 18:18:55
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