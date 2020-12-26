Kadınlar daha girişimci Trabzon’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 404 kadın hibe desteğinden yararlandı Hibe edilenlerin büyük bir kısmını büyük ve küçükbaş hayvan oluştururken kadın girişimci sayısı, erkeklerin neredeyse iki katı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında yaklaşık 4 yılda Trabzon’da 640 girişimciye hibe desteği yapıldı. Hibe edilenlerin büyük bir kısmı, küçük ve büyükbaş hayvanlardan oluşurken kadın girişimci sayısı, erkeklerin neredeyse iki katına yaklaştı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 640 girişimcinin “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında hibe desteği onaylanırken bunlardan 404’ünü kadın, 236’sını ise erkek girişimciler oluşturuyor.

Projenin büyük bir kısmı, büyük ve küçükbaş hayvan hibe desteği olurken, 2016 yılında 115’i kadın, 4’ü ise erkek girişimci büyükbaş hayvan hibe desteği aldı.

Yaklaşık 4 yılda il genelinde büyük ve küçük baş hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, tavukçuluk, örtü altı sebze yetiştiriciliği, seracılık, mantar yetiştiriciliği, Bağcılık (Likapa), meyve bahçesi, tıbbı aromatik bitki üretim işletme, depolama, paketleme projesi olmak üzere toplam 640 projeye destek verilirken, bu projelerin 404’ünü kadınlar, 236’sını ise erkek girişimciler oluşturdu.

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