Trabzon´da kısıtlamada balığa ilgi



Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmaya devam eden balıkçı esnafı, evi yakın müşterilerine tezgah başında uzakta olanlara ise paket servisle hizmet veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarına izin verilen balıkçı esnafı tezgahlarını açarak, müşterilerine hizmet vermeye devam etti. Trabzon´da balıkçı tezgahlarında başta hamsi olmak üzere birçok çeşit balık yer alırken, kısıtlamada evleri yakın olan vatandaşlar da balıkçılara gidip alışverişlerini sürdürdü. Gelen sipariş üzerine balıkçılar, paket servisleriyle de hizmet vererek vatandaşlara kısıtlamada balık yeme olanağı sundu. Trabzon´da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 20 lira, somon 35 lira, mezgit 40 lira, sargan 40-50 lira, çupra 45-50, barbun 50 lira, levrek 60 liradan satışa sunuluyor.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE PAKET SERVİS YAPIYORUZ'

Balıkçı Safa Özbayrak, kısıtlamada da hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Açık olup olmadığımızı çok soran oluyor. Evi yakın olanlar gelip alıyor. Elimizden geldiğince paket servis de yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak fiyatlar çok uygun değil. Çok fazla bolluk yok. Vatandaşlar şikayetçi ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Hamsinin boyutu bu yıl çok büyük olmadı. Müşterilerimiz bundan da şikayetçi" dedi.

'FİYATLARDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL'

Balıkçı İsa Boz, kısıtlamaya rağmen balık almaya gelen olduğunu belirterek, "Dükkanımızı açtık, fazla olmasa da gelenler oluyor. Yakın yerlere paket servisi de yapıyoruz. Bu yıl balık fiyatları geçtiğimiz yıllara göre biraz daha yukarıda. Bundan vatandaş da biz de memnun değiliz" diye konuştu.

Kısıtlamada balık tezgahına balık almaya gelen Cengiz Selvi ise, "Kısıtlamada balık almaya geldim, aldım, gidiyorum. Evim yakın. Balık fiyatları da şu anda uygun" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2020-12-26 12:51:11



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