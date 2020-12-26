Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Erdem Temel, Cemalettin Gündoğdular, Arda DarcanHEKİMOĞLU TRABZON: AbdülazizMiraç, Sezer, Onur, Bahadır, Oğuz(Dk.79 Bahadır), Berkay(Dk.46 Eray), Samet(Dk.89 Mustafa), Caner(Dk.80 Yasin), Serkan, Batuhan(Dk.66 Burhan)NİĞDE ANADOLU FK: Ali EmreRıza, Ali Mert, Onur Taha(Dk.85 Şahan), Recep, Altar Han, Aykut, Berkin(Dk.86 Barışcan Işık), Berkay, Mustafa(Dk.90 Yücel), FatihGOLLER: Dk.1-16 (Pen.) Batuhan (Hekimoğlu Trabzon)Dk.45-71-75 Fatih (Niğde Anadolu FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 17´nci hafta mücadelesinde sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Niğde Anadolu FK´ya 3-2 mağlup oldu. Evsahimi takımın golleri Batuhan'dan gelirken, Fatih yaptığı hat-trick ile takımına 3 puanı getirdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-26 15:07:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.