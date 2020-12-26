Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Erdem Temel, Cemalettin Gündoğdular, Arda DarcanHEKİMOĞLU TRABZON: AbdülazizMiraç, Sezer, Onur, Bahadır, Oğuz(Dk.79 Bahadır), Berkay(Dk.46 Eray), Samet(Dk.89 Mustafa), Caner(Dk.80 Yasin), Serkan, Batuhan(Dk.66 Burhan)NİĞDE ANADOLU FK: Ali EmreRıza, Ali Mert, Onur Taha(Dk.85 Şahan), Recep, Altar Han, Aykut, Berkin(Dk.86 Barışcan Işık), Berkay, Mustafa(Dk.90 Yücel), FatihGOLLER: Dk.1-16 (Pen.) Batuhan (Hekimoğlu Trabzon)Dk.45-71-75 Fatih (Niğde Anadolu FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 17´nci hafta mücadelesinde sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Niğde Anadolu FK´ya 3-2 mağlup oldu. Evsahimi takımın golleri Batuhan'dan gelirken, Fatih yaptığı hat-trick ile takımına 3 puanı getirdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-26 15:07:36



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