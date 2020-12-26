Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Galatasaray 20 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahası içine giren Oğulcan Çağlayan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 02
68. dakikada Afobe'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı.
72. dakikada Lewis Baker'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Okan'da kaldı.
76. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü. Dönen topa tekrar vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İlker Takpak xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x, Edgar le xx, Vitor Hugo xx (Hosseini dk. 67 x), Marlon x, Lewis Baker x, Abdulkadir Parmak x, Flavio x, Yusuf Sarı x (Afobe dk. 67 x), Nwakaeme xx, Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Okan xxx,Omar Elabdellaoui xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Saracchi xxx, Taylan xx, Feghouli x (Ömer Bayram dk. 34 xx), Belhanda xx (Falcao dk. 86 ?), Arda Turan xx (Emre Akbaba dk. 70 x), Oğulcan Çağlayan xxx (Luyindama dk. 85 ?)
Yedekler: Kerem, Şener Özbayraklı, Martin Linnes,, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Levent Şahin
Goller: Arda Turan (dk. 45), Oğulcan Çağlayan (dk. 55) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Taylan, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram (Galatasaray), Flavio, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
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