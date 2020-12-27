İnce hamsi balıkçıyı memnun etmedi Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer: “Her yıl farklı sezon yaşıyoruz; Bu yıl hamsilerin yüzde 80’i ince çıkıyor” “Bizde tutulmayan ince hamsi Gürcistan, Abhazya’da da tutulmasın”

Özellikle ülkemizin Karadeniz sularında avlanan hamsinin bu sezon yüzde 80’inin ince çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin karasularında incesi tutulmayan hamsinin Gürcistan ve Ahbazya’da avlandığına işaret eden Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer, bu duruma bir düzen getirilmesi gerektiğini söyledi. Denizer, 5060 yıldır hiç bu kadar ince hamsi avlanmadığına dikkat çekerek hiç böyle avcılık yaşanmadığını kaydetti.

Şu anda hamsinin genelde İğneada ve İstanbul Boğazı ağzında tutulduğunu belirten Denizer, hamside her yıl farklı sezon yaşadıklarını belirterek hamsi avının bu sezon tatmin edici boyutta olmadığını söyledi.



"Hamside farklı bir durum yaşadık"

Bu sezon hamside farklı bir durum yaşadıklarını kaydeden Denizer, “Her yıl farklı sezon yaşıyoruz. Bu yıl hamsiler yüzde 80’i ince çıkıyor. Hamsi avında tatmin edici bir ortam olmadı. İğneada tarafında boğaz ağzında hamsi tutuluyor. Oraların hamsisi çok daha iyi. Belki de son 5060 yıldan beri hiç oralarda bu şekilde avcılık olmamıştı. Bu göç hayvanı, göçünü tamamlar Rusya’ya geçer oradan da Azak Denizine gider yumurtasını bırakır. Ancak bu sene hiç öyle bir şey olmadı. Hamside bu sene tahmin ettiğimizin çok çok altında bir hasat yaptık” şeklinde konuştu.



"En verimli döneminde ince çıktı"

Genelde hamsinin 11 ve 12. aylarda en verimli dönemi olduğuna işaret eden Denizer, “Hamsinin en verimli döneminde bu sene ince oldu. 11’nci ayda da ince oldu, 12 ayda da ince oldu. İlk defa şu anda boğaz ağzında, İğneada'da iri hamsi çıkıyor. İri olması bizim için çok önemli. İnşallah bundan sonra da iri çıkar” diye konuştu.



“Tekneler Gürcistan'a gitmeye başladı”

Ülkemizde tutulmayan ince hamsilerin Gürcistan, Abhazya’da avlandığını kaydeden Denizer, “Şu anda 12 ay itibariyle oraya giden tekneler var. Şu anda 567 tekne Gürcistan’a gitti. Yılbaşından sonra da tahminim 10 tekne daha gidecek. Orada zaten iri hamsi hiç yok. Buradan göç eden ince hamsi orada. Orada şimdi tutmaya başladılar. İnce hamsi yazık! Karadeniz İşbirliği olması gerekiyor. Burada tutulmayan ince hamsi orada da tutulmasın. Abhazya’da tutulmasın, üresin artsın istiyoruz. Şimdi oraya geçti oranın kotası santim olarak 7 santim, yüzde 40 kota veriyorlar. Yani 7 santim tutabilirsin diye. Bizde 9 santim. Şu anda hamsiler 789 santim. Yazık üzülüyoruz. Orada tutuluyor bizde tutulmuyor. Bizde o zaman 7 santim yapalım. Gürcistan, Abhazya ile konuşalım onlar da tamamıyla 9 santime çıkartılsın. Yazık tüketiyoruz, üzülüyoruz. Biz tutamıyoruz, bizim balıkçımız burada mağdur. Göç hayvanı gidiyor, şu anda orada istedikleri gibi tutuluyor. Olmaması gerekiyor. Buna bir düzen getirilmesi gerekiyor” dedi.

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