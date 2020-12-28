Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı boyutu; çıkardığı ses ile dikkat çekiyor Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı

Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini bir tank yaptı. Tankın içine ateşleme sistemi yerleştiren makine tamircisi Altuntaş, kumanda ile hareket eden ve gerçeğinden tek farkı boyutu olan tankıyla beğeni topluyor.

Trabzon’da yaşayan Hasan Altuntaş, işyerinde makine tamircisi olarak çalışırken artan parçaları çöpe atmak yerine bir kenara topladı. Hurda parçalardan kamyon yapmak için kolları sıvayan Altuntaş, internette araştırma yaparken kamyonun daha önce yapıldığını ancak tank yapılmadığını fark etti. Sadece çekiç kullanarak tank yapmaya başlayan Altuntaş, daha sonra tankın içine ateşleme düzeneği yerleştirdi. Mermi atmasını planladığı tankın kazaya sebebiyet vermemesi için bu planından vazgeçen Altuntaş, tankın kuru sıkı mermi ve torpil ile ateşleme yapmasını sağladı. Arkadaşından aldığı bozuk matkaplar ile tankın dönüş yapmasını ve hareket etmesi sağlayan Altuntaş, kumanda ile hareket eden ve gerçeğinden tek farkı boyutu olan tankı ile sosyal medyada taktir topladı. Çıkardığı ses ile dikkat çeken tankın geliştirilebileceğini belirten Hasan Altuntaş, “Operasyon bölgelerinde hep askerimiz en önde gidiyor. Normalde robot devrine döndük. Dolayısıyla olası saldırıya karşı insansız araçların en önde olması gerekir. İlk saldırıyı bunlarla bertaraf edebiliriz. Gelişmiş bir sistem yapıldığında karşı saldırı bile yapabiliriz” dedi.



"Tankı yaptıktan sonra bunun ateş etmesi lazım dedim"

Meslek lisesi metal işleri bölümünden mezun olan makine tamircisi Hasan Altuntaş, “Bunu yapmamdaki amaç makine tamiri yaparken artan parçalar oluyordu. Bunları atmamak için böyle bir değerlendirme yapmak istedim. İlk etapta farklı bir şeyler yapacaktım. Mesela kepçe, kamyon bu tarz bir şeyler yapmayı düşündüm. Daha sonra internetten araştırdığımda bunların hep yapıldığını ancak tankın olmadığını gördüm. Bende tank yapmaya karar verdim. Tamamen el işçiliği çekiç kullanarak yaptığım bir çalışma. Tankı yaptıktan sonra bunun ateş etmesi lazım dedim. İçerisine ateşleme düzeneği yerleştirdim. İlk başta gerçek mermi atmasını planlıyordum ancak sonradan kazalara sebebiyet verir diye kurusıkıya çevirdim. Kuru sıkı da ses ve efekt olarak az olduğundan kuru sıkı sayesinde iki tane de aynı şekilde torpil ateşliyorum. Dolayısıyla kurusıkı torpilleri ateşlemeye yarıyor. Bunu yapmam sadece hurdaları değerlendirmemden kaynaklanıyor. Hurdaları da değerlendirirken iş yoğunluğunda yapmayı bırakıyordum. Belki ayda bir gün iki gün bununla uğraşırdım. Bununla uğraşırken kafamı boşaltıyordum daha sonra işime devam ediyordum. Üzerinde sürekli uğraşarak zaman harcamadım. Toplam uğraştığım günler belki bir aydır” şeklinde konuştu.



"Benim hayalim yerin altından giden yani Osmanlı'daki lağımcıların yaptığı görevi insansız bir araçla yapabilmek"

İmkanlar çerçevesinde tankın daha büyüğü ve daha gelişmiş olanının yapılabileceğini dile getiren Altuntaş, “Ben bunu sadece hurda malzemelerle hiçbir takım kullanmadan çekiç, ispiral, kaynak makinesi kullandım. Buna çok daha donanımlı, kamera, sensor kontrollü bir çok sistem daha yapılabilir. Günümüz şartlarında ciddi bir ihtiyaç. Operasyon bölgelerinde hep askerimiz en önde gidiyor. Normalde robot devrine döndük. Dolayısıyla olası saldırıya karşı insansız araçların en önde olması gerekir. İlk saldırıyı bunlarla bertaraf edebiliriz. Gelişmiş bir sistem yapıldığında karşı saldırı bile yapabiliriz. Mayınlı arazilerde olsun birçok riskli bölgelerde askerin girmeyeceği bölgelerde bunları kullanabilirsin. İHA’lar, SİHA’ lar bunların daha üst versiyonu gelişim yazılımlarla donatıldı. Bunlarda o kadar yazılım ihtiyacı duyulmuyor. Çevremizden beğenenler oldu tebrik edenler oldu. Test aşamasında iken video çekmiştik sosyal medyada yayınlanınca insanlar gördü. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. En büyük hayalim toprak üstünden gidenler bir de toprak altından gidenler var. Fatih Sultan Mehmet olsun eski padişahlar olsun kaleleri fethi ettiği zaman lağımcılar vardı. Aşılamayan surları yerin altından giderek patlatarak askerlerin içeri girmesini sağlayıp kaleleri feth ederlerdi. Benim hayalim yerin altından giden yani lağımcıların yaptığı görevi insansız bir araçla yapabilmek” ifadelerini kullandı.

Hasan Altuntaş’ın arkadaşı Necati Sağlam ise “Hasan arkadaşımızı çok iyi değerlendirmek lazım. Trabzonlu insanların zekâsı var ancak elinden tutanı yok. Bu arkadaşım düşünmüş gayret etmiş böyle bir şey yapmış bunun değerlendirilmesi lazım. Böyle insanların elinden tutmak lazım. Artık teknolojiyi ilerletmek lazım bu arkadaşımız kafası çalışan takdir edilen ender bulunan insanlardan biri” şeklinde konuştu.

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