Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın 67´nci dakikasında bel sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Vitor Hugo´nun kaslarında gerilme ve burkulma tespit edildi.

Bordo-mavili kulüpten Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo´nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo´nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-28 15:41:11



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