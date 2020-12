Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da R.T. (53), 6 ay önce para vermediği için kendisini yumrukladığını iddia ettiği oğlu A.T.´yi (29) polise şikayet etti. Bunun üzerine hakkında iddianame hazırlanıp, soruşturması tamamlanan A.T., yargılandığı mahkemece 7,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, 17 Haziran´da, Çömlekçi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre A.T., otomobil satın almak için evde babası R.T.'den para istedi. Bu talebine olumsuz yanıt alan A.T. ile babası R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmada yumrukla darbedildiğini öne süren baba, oğlunu polise şikayet etti. Hakarete maruz kalıp, darbedildiğini ileri süren koruma talebinde bulunan babanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.T., serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen A.T. hakkında `hakaret' ve 'konutta yağma´ suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Trabzon 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan A.T., babasına yönelik sözleri sarf etmediğini savunarak, beraatini istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, yağma eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için sanığın 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-12-28 15:44:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.