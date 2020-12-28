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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

İHA

Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edildiğini duyurdu.
Bordomavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin tedavisine başlanıldığı belirtilerek, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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