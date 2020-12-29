Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi

İHA

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2020 yılının pandemi ve afetlerle dolu hatıralardan silinmeyecek bir yıl olduğunu söyledi.
2020 yılının son yılların en çok konuşulan yılı olduğuna dikkat çeken Ekim, "Bilindiği gibi 2020’in sonundayız ancak 2020 yılı ülkemiz için iyi geçmedi. Koronovirüs pandemisi, afetler ve ülkemiz çevresinde yaşanan savaşlar.
Covid 19 salgını hem bizi hem tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin’in Wuhan Kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de kısa zamanda etkisi altına aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirler arası giriş çıkış yasağına, maske takma zorunluluğundan sosyal mesafe kuralına kadar bir sürü önlem ve kısıtlamalar ile tanıştık. Tedbirler kapsamında okulların kapanmasıyla çocuklarımız uzaktan eğitime başladı, evler çocuklarımızın okulu, EBA TV sınıfları bilgisayar veya tabletlerin ekranı sınıf tahtaları olmuştur. Çocuklarımız okullarına, sınıflarına arkadaşlarına ve ders ziline hasret kaldı. Doğal afetler 2020 yılında ülkemize hüzün getirdi. Elazığ ve İzmir Depremleri; Giresun’da meydana gelen sel, Hatay ilimizdeki orman yangınları, Van’da meydana gelen çiğ felaketi, Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlama gibi afetler 2020 yılında ülkemizi yasa boğdu. Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi bu ve bunun gibi felaketlerden korusun. İnşallah ülkemizde böyle felaketler bir daha yaşanmaz" dedi.
Tüm bunlar yaşanırken devletin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekim "Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar Tüm Bakanlıklarımız salgınla mücadeleden afetle mücadeleye kadar, teknolojik geliştirmelerden yardım kampanyalarına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan Bilim Kurulu korona virüsle mücadele kapsamında yerinde önerilerde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede başarılı adımlar atmış; pandemi ile mücadelede takdire şayan kararlara imza atmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız pandemiden işsiz kalan mağdur vatandaşlarımıza maddi ve gıda yardımı yapmıştır" diye konuştu.
Korona virüs pandemisinin ilçelerinde de etkisini bir hayli gösterdiğini vurgulayan Ekim "Vaka sayısının artması sonucu uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler neticesinde halkımız eve kapandı, esnafımız kepenk indirdi, işçiler mağdur oldu ve sınırlı sosyal hayat ilçemizde de yaşanmıştır. Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabatımızda eskisi gibi sosyal etkinlikler yapılamamıştır. Tiyatromuz, Sanat Müziği ve Halk Müziği korolarımız sahneye hasret kalırken sanatsever vatandaşlarımız bu tür faaliyetlere özlem duymuştur. Konferanslar, söyleşiler, resim ve sanat sergileri pandemi sonrasına ertelenmiştir. Yapılması planlanan 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivali başta olmak üzere birçok uluslararası faaliyet düzenlenememiştir. İhtiyaçlı ve yardıma muhtaç olan bütün vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık, istek ve taleplerini anında karşılamaya çalıştık. Bizim kiracımız olan esnafımızdan kapalı olduğu sürece kira almadık. Mağdur olan işçi kardeşlerimize gıda, eşya ve giysi olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde yardım ettik. Vatandaşlarımızın sanata olan özlemini bir nebze olsun giderebilmek için Açık Hava Tiyatro günlerini düzenledik. Maske üreterek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Vefa Sosyal Destek Grupları ile işbirliği halinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ülkemizde meydana gelen Elazığ ve İzmir Depremleri sonrası Akçaabat halkı olarak bir olduk ve bölgelere yardımlarımızı gönderdik. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen ilçemizdeki yatırımları ve projelerimizi devam ettirdik ve projelerin takipçisi olduk. Akçaabatımızın çehresini değiştirecek olan çarşı bölgesi ile Ortamahalemizde sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Tarihi St. Michael Kilisesini restore ederek Ortamahallemize bir müze kazandırdık. AkçaabatYıldızlı Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş yolu projesinde sona geldik. Deniz Manzaralı Millet Bahçemizi halkımızın hizmetine sunduk. Akçaabat Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi Projelerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız yatırım programına aldı. Şehrimize kapalı otopark kazandırmak için Büyükşehir Belediyemizle proje çalışmalarımızı tamamladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın 'Güney çevre Yolunun Akçaabat Geçişi İnşaatı Başlıyor' müjdesini Akçaabat Halkı olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık" ifadelerini kullandı.
Ekim, 2021 yılı ile ilgili de temennilerde bulunarak "Dilerim ki 2020 bütün kötülükleri alıp gitsin. Korona virüs salgını son bulsun. Ülkemizde felaketler ve doğal afetler yaşanmasın. 2021 yılının ilçemiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'dan ortak açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ortak açıklama
Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi Çalışmalar nedeniyle gündüz uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı pisti yarın tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
Trabzonspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili ...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz ...
Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden yapılacak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Sümer'in ismini yaşatmak için gereken adımları atacağız" "Abdullah hoca zor bir zamanda geldi"
YEREL HABERLER Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden ...
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya ...
Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı
YEREL HABERLER Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de ...
Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı boyutu; çıkardığı ses ile dikkat çekiyor Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı
YEREL HABERLER Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı ...
Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı ...
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık ...
96 yaşında koronavirüsü yendi, `sağlığımı doğal ürünlere borçluyum´ dedi
YEREL HABERLER 96 yaşında koronavirüsü yendi, `sağlığımı doğal ...
Trabzon'da sahipsiz canlara özel ilgi gösteriliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da sahipsiz canlara özel ilgi gösteriliyor
Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü
YEREL HABERLER Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X