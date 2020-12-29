Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

DHA

Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig´in 16´ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da başlayan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5´e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ
Bu arada bordo-mavili takımda Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-29 15:01:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş sevindiriyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Son 3 hafta içerisinde Covid 19 vakalarımızda ciddi oranda bir düşüş oldu; Bunun bizi rehavete düşürmemesi lazım”
YEREL HABERLER Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş ...
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını ...
Trabzonspor'dan ortak açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ortak açıklama
Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi Çalışmalar nedeniyle gündüz uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı pisti yarın tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
Trabzonspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili ...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz ...
Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden yapılacak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Sümer'in ismini yaşatmak için gereken adımları atacağız" "Abdullah hoca zor bir zamanda geldi"
YEREL HABERLER Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden ...
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya ...
Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı
YEREL HABERLER Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de ...
Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı boyutu; çıkardığı ses ile dikkat çekiyor Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı
YEREL HABERLER Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı ...
Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı ...
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık ...
96 yaşında koronavirüsü yendi, `sağlığımı doğal ürünlere borçluyum´ dedi
YEREL HABERLER 96 yaşında koronavirüsü yendi, `sağlığımı doğal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X