Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig´in 16´ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da başlayan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5´e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ
Bu arada bordo-mavili takımda Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-29 15:01:47
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