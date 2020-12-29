Trabzon´da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu

DHA

Trabzon´da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da biri tünel inşaatında diğeri ise bir hurdacıda, geç kalkolitik sonu ile ilk tunç çağı başına ait, milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılı başına tarihlenen 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.
Trabzon'da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi. İki vatandaş, ellerindeki mızrak uçları için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleriyle temasa geçti. KTÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Hülya Çalışkan Akgül ile Doç. Dr. Serkan Demirel ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz´ün incelediği mızrak uçlarının geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu değerlendirildi. Milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılın başına tarihlenebileceği ifade edilen, en büyüğü yaklaşık 30 santimetre olan mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi. 
Milattan önce 756´da kurulduğu belirtilen Trabzon´un geçmişinin mızrak uçlarıyla 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı değerlendirildi. Mızrak uçları Trabzon Ticaret Odası (TTSO) müzesine konuldu. 
'ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ´NDE BULUNTULAR İLE AYNI DÖNEME AİT'
Trabzon´da arkeolojik yüzey araştırmaları yapan ekibin sorumlusu Dr. Hülya Çalışkan Akgül, müzeye teslim edilen mızrak uçlarının savaş silahı olarak kullanılmadığını ancak statü göstergesi olabileceğini düşündüklerini söyledi. Akgül, "Malatya Arslantepe´de milattan önce 4 bin yılın sonu dediğimiz 3350-3100 yılları arasına Yukarı Fırat bölgesinde erken devlet sistemine ait bir yerleşmede buna benzer mızrak uçları ile kılıçlardan oluşan 21 adet silah grubu çıkmıştı. Bunlar Arslantepe´de kamusal alan içerisinde saray olarak nitelendirilen yerler veya mezarlarda tespit edilmişti. Özelliği, az sayıda olması ve çoklu kaynak dediğimiz Anadolu´nun farklı yerlerinde bulunan ham madde kaynakları kullanılarak yapılmasıydı. Arslantepe Höyüğü´ndeki bu silah grubu buluntuları ile Karadeniz´deki ham madde kaynakları örtüşüyor. Bugüne kadar bunları ispatlayacak arkeolojik materyal çıkmamıştı. Bu mızrak uçları, üzerinde arkeometrik analizler yaparak kullanılan ham maddenin nasıl işlendiği, kökeni, çıkacak maden elementlerinin değerlerine göre Anadolu´da hangi kazı yerlerinde eşleştirme yapılıp yapılamayacağınının belirlenmesini istiyoruz" dedi.
`TRABZON´UN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK PARÇALAR BULDUK´
Mızraklardan başka bölgenin arkeolojik tarihini değiştiren farklı bulguları da tespit etiklerini açıklayan Akgül, "Arkeologlar olarak Trabzon´da yaptığımız çalışmalar sırasında Düzköy´de bir mağarada obsidyen taşından üretilmiş silah aletleri tespit ettik. İncelenerek kesin yaşının belirlenmesi için Kanada´ya gönderdik. Yine uzun süredir yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında Doğu Anadolu'da görülen buluntuların özelliklerine sahip Erken Demir çağına ait olduğunu düşündüğümüz seramik parçaları bulduk. O devre kültürü için bugüne kadar Doğu Karadeniz dağları sınır olarak alınıyordu. Bu seramik malzemenin varlığına dayanarak Doğu Karadeniz dağlarının aşılıp kuzeye geçildiğini söyleyebiliriz. Bölgemizin ve Trabzon´un tarihinin keşfi için detaylı arkeoloji çalışmasına ihtiyaç var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2020-12-29 15:13:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara ...
Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş sevindiriyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Son 3 hafta içerisinde Covid 19 vakalarımızda ciddi oranda bir düşüş oldu; Bunun bizi rehavete düşürmemesi lazım”
YEREL HABERLER Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş ...
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını ...
Trabzonspor'dan ortak açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ortak açıklama
Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi Çalışmalar nedeniyle gündüz uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı pisti yarın tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
Trabzonspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili ...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz ...
Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden yapılacak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Sümer'in ismini yaşatmak için gereken adımları atacağız" "Abdullah hoca zor bir zamanda geldi"
YEREL HABERLER Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden ...
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya ...
Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı
YEREL HABERLER Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de ...
Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı boyutu; çıkardığı ses ile dikkat çekiyor Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı
YEREL HABERLER Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı ...
Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Bulaşın engellenmesinin en başarılı ...
Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER Noel Baba kostümüyle, maske ve dezenfektan dağıttı
Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X