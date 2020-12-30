Kablo hırsızlığı olaylarından bıktılar, mahalleyi güvenlik kameraları ile donattılar Trabzon’da kablo hırsızlıkları sonucu evde çocukları uzaktan eğitime katılamaz hale gelince mahalle halkı aralarında 60 bin TL toplayarak 13 farklı noktaya kamera sistemi kurdurdu Kamera sistemi sayesinde hırsızlık olayları son bulurken, çocuklar da artık uzaktan eğitime katılabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kablo hırsızlığı olaylarından bıktılar, mahalleyi güvenlik kameraları ile donattılar Trabzon’da kablo hırsızlıkları sonucu evde çocukları uzaktan eğitime katılamaz hale gelince mahalle halkı aralarında 60 bin TL toplayarak 13 farklı noktaya kamera sistemi kurdurdu Kamera sistemi sayesinde hırsızlık olayları son bulurken, çocuklar da artık uzaktan eğitime katılabiliyor

İHA

Kablo hırsızlığı olaylarından bıktılar, mahalleyi güvenlik kameraları ile donattılar Trabzon’da kablo hırsızlıkları sonucu evde çocukları uzaktan eğitime katılamaz hale gelince mahalle halkı aralarında 60 bin TL toplayarak 13 farklı noktaya kamera sistemi kurdurdu Kamera sistemi sayesinde hırsızlık olayları son bulurken, çocuklar da artık uzaktan eğitime katılabiliyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinleri aralarında para toplayıp 13 ayrı noktaya kamera sistemi kurdurarak rahat bir nefes aldı.
Yaklaşık 20 gün önce kurulan kamera sistemi sayesinde mahallede hırsızlık olayları dururken, mahalle sakinleri durumdan oldukça memnun. Kameralar kurulmadan önce mahallede zaman zaman hırsızlıkların yaşandığını belirten Çilekli Mahalle Muhtarı Talat Yiğit, mahalle giriş çıkışları olmak üzere 13 farklı yere kurulan kameralar sayesinde her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.
Hırsızlık olayının önüne ancak güvenlik kamera sistemiyle geçilebileceği konusunda karar aldıktan sonra hemen işe koyulduklarını belirten Yiğit, “Mahallemizde son olarak 3 ay önce Telekom’a ait 80 metre kablosu çalınmıştı. Jandarma komutanımızla konuşurken bize kamera sisteminin kurulması konusunda fikir beyan etmişlerdi. Mahallemize 1314 noktadan girişi vardı, dolayısıyla farklı yerlerde hırsızlık olduğundan kontrol edilemiyordu. Biz de muhtar heyeti ile birlikte hırsızlık olayını önlemek için 'Ne yapabiliriz ?' diye konuşarak değerlendirdik. Arkadaşların görüşleri doğrultusunda mahallemize kamera sistemi kurulmasına karar vererek işe başladık. Kamera sistemi kurulması yönünde 3 firmadan teklif aldık, birinde karar kılarak 13 noktaya yani mahalleye giriş ve çıkışlara kamera sistemi yerleştirdik. Şu an bitti kayıtlara başladı. Sistem bize 59 bin TL’ye mal oldu. Mahallemizde zaman zaman hırsızlık olayları yaşanıyordu genelde fındık, bakır eşya çalınıyordu. Kamera sistemi kurulalı 1520 gün oldu, henüz hırsızlık olayı yaşanmadı. Şimdi rahatız. Cami minaremizde alıcılar var. Görüntüler 34 kilometre mesafeden kablosuz sistem sayesinde cami minaresindeki alıcıya geliyor oradan da altta bulunan sistem odasına yansıtılıyor” dedi.

"Kesilen kablolar yüzünden çocuklarımız uzaktan eğitim yapamaz hale gelmişti"
Mahalle sakinlerinden Ali Aygün ise hırsızlar tarafından kesilen kablolar yüzünden evde uzaktan eğitim alan çocukların zor durumda kaldıklarını ifade ederek “Kamera sisteminden memnunuz. Muhtarımıza bu konuda teşekkür ederiz. Yaklaşık 3 ay önce telefon kabloları iki defa çalındı. Dolayısıyla kablolar çalındıktan sonra çocuklarımızın uzaktan eğitim sistemi zora girmişti. Muhtarımız devreye girerek yapılan toplantılarda en sağlam güvenlik kamera sistemi olacağı konusunda görüş hakim oldu. Mahallenin giriş çıkış olduğu yerlere 13 adet kamera sistemi kuruldu. Şu an kayıtta, kurulalı yaklaşık 20 gün oldu hiçbir sıkıntımız yok. Mahallemizde daha önce sık sık hırsızlık olayları yaşanıyordu. İki ay içinde iki defa telefon kablosu çalındı. Yazın genellikle fındık, bakır kablo ve eşya çalınırdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pereira´dan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine esprili yanıt
YEREL HABERLER Pereira´dan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine esprili ...
Trabzon´da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
YEREL HABERLER Trabzon´da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları ...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara ...
Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş sevindiriyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Son 3 hafta içerisinde Covid 19 vakalarımızda ciddi oranda bir düşüş oldu; Bunun bizi rehavete düşürmemesi lazım”
YEREL HABERLER Trabzon’da Covid-19 vakalarındaki düşüş ...
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Akçaabat Belediye Başkanı Ekim 2020 yılını ...
Trabzonspor'dan ortak açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ortak açıklama
Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi Çalışmalar nedeniyle gündüz uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı pisti yarın tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri ...
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ ...
Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan hakaret eden taraftarlara yasal işlem
Trabzonspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması
Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis
Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili ...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz ...
Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden yapılacak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç "Sümer'in ismini yaşatmak için gereken adımları atacağız" "Abdullah hoca zor bir zamanda geldi"
YEREL HABERLER Trabzon'un tarihi Yavuz Selim sahası yeniden ...
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya ...
Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de yansıdı
YEREL HABERLER Trabzonspor´daki kötü gidişat takım değerine de ...
Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı boyutu; çıkardığı ses ile dikkat çekiyor Trabzonlu Hasan Altuntaş, çöpe atmak yerine biriktirdiği hurda parçaları ile mini tank yaptı
YEREL HABERLER Karadenizli bunu da yaptı Gerçeğinden tek farkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X