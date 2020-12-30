Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı´yı maç oynamaya davet etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, izinli olarak geldiği memleketi Trabzon´da İl Emniyet Müdürü Metin Alper´i ziyaret etti. Ziyarette Metin Alper pandemi sonrası Yusuf Yazıcı´yı maç oynamaya davet etti.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper´i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yazıcı, üzerinde isminin yazılı olduğu Lille formasını Metin Alper'e hediye ederken, Alper bu sırada lise öğrenimini Erdoğdu Lisesi´nde tamamlayan Yusuf Yazıcı´yı mahalle maçına davet ederek, "Pandemiden sonra Erdoğdu mahallesinde mahalle maçı yaparsak destek kuvvet olarak Yusuf Yazıcı´yı çağıracağım" dedi.
Daha sonra Metin Alper, Yusuf´a Özel Harekat şapkası ve çeşitli hediyeler verirken, Yusuf da, "Annem asker olmamı çok isterdi. Bu fotoğrafı görse çok mutlu olurdu" ifadesini kullandı.
Ayrıca, Trabzon Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, `Hoş geldin Yusuf Yazıcı. Avrupa´daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon´umuzun evladı Yusuf Yazıcı emniyetimizi ziyarete geldi. Gol sevincimiz YY" ifadelerine yer verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yusuf Yazıcı´nın Emniyet Müdürü Alper2i ziyaret görüntüleri
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-30 15:53:14
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