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Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı´yı maç oynamaya davet etti

DHA

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı´yı maç oynamaya davet etti


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, izinli olarak geldiği memleketi Trabzon´da İl Emniyet Müdürü Metin Alper´i ziyaret etti. Ziyarette Metin Alper pandemi sonrası Yusuf Yazıcı´yı maç oynamaya davet etti.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper´i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yazıcı, üzerinde isminin yazılı olduğu Lille formasını Metin Alper'e hediye ederken, Alper bu sırada lise öğrenimini Erdoğdu Lisesi´nde tamamlayan Yusuf Yazıcı´yı mahalle maçına davet ederek, "Pandemiden sonra Erdoğdu mahallesinde mahalle maçı yaparsak destek kuvvet olarak Yusuf Yazıcı´yı çağıracağım" dedi.
Daha sonra Metin Alper, Yusuf´a Özel Harekat şapkası ve çeşitli hediyeler verirken, Yusuf da, "Annem asker olmamı çok isterdi. Bu fotoğrafı görse çok mutlu olurdu" ifadesini kullandı.
Ayrıca, Trabzon Emniyet Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, `Hoş geldin Yusuf Yazıcı. Avrupa´daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon´umuzun evladı Yusuf Yazıcı emniyetimizi ziyarete geldi. Gol sevincimiz YY" ifadelerine yer verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yusuf Yazıcı´nın Emniyet Müdürü Alper2i ziyaret görüntüleri
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-30 15:53:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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