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Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi

DHA

Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON´da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti.
Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi´nde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Demirel, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Demirel, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıllar Trabzonspor'da yöneticilik görevi de üstlenen Demirel´in ölümü; ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.
Dr. Hüseyin İlhan Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek anma törenin ardından toprağa verilecek. DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-12-31 10:22:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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