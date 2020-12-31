Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi (2)

TÖREN DÜZENLENDİ
Trabzon´da koronavirüsten hayatını kaybeden Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel için görev yaptığı Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi´nde tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak ile Trabzonspor eski yöneticilerinin katıldığı törende Demirel´in ailesi, meslektaşları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Dr. Hüseyin İlhan Demirel, törenin ardından dualarla toprağa verileceği, Uğurlu Mahallesi´ndeki aile kabristanlığına uğurlandı.
Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-12-31 15:20:07
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