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Trabzon'da Kovid-19 servisi çalışanlarından yeni yıl mesajı

DHA

Trabzon'da Kovid-19 servisi çalışanlarından yeni yıl mesajı


Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde çalışan sağlık görevlileri giydikleri özel koruyucu kıyafetlerin arkasına yazdıkları yazı ile yeni yıl için kutlama mesaj verdi.
Fatih Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde çalışarak yeni yıla giren sağlık çalışanları anlamlı yeni yıl mesajı verdi. Özel koruyucu kıyafet giyen 3 sağlık çalışanı birer kelime olarak sırtlarına 'Herkese mutlu yıllar' yazdı. Yan yana durarak poz veren sağlıkçılara servisteki diğer çalışanlarda destek verdi. Serviste bir diğer sağlık çalışanı ise özel koruyucu kıyafetinin arkasına 'Zafer bizim olacak' yazdı.
İl Sağlık Müdürlüğü de sosyal medyada 'sizlerle güçlüyüz' mesajı ile sağlık çalışanlarının yeni yıl mesajı veren fotoğraflarını paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selman KUTLU
2021-01-01 00:15:57

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