Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler Trabzon’da vatandaşlar yeni yıla balkonda meşale yakarak ve İstiklal Marşı’nı söyleyerek girdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar yeni yıla balkonda meşale yakarak ve İstiklal Marşı’nı söyleyerek girdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) nedeniyle ‘Evdekal’ çağrılarına uyan vatandaşlar için daha önce evinin balkonuna DJ kabini kurarak, şarkılar eşliğinde vatandaşları eğlendiren Gökhan Tutum, yeni yılın ilk saatlerini evlerinde geçirecek vatandaşlar için bir organizasyon planladı. Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Boztepe Mahallesi’nde bulunan Palmiye sitesinde 196 daireyi tek tek dolaşarak yeni yıl eğlencesi için imza toplayan Tutum, sitenin bahçesinde hazırlık yaptı. Dairelere meşale dağıtan Tutum, yeni yıla saatler kala şikayet nedeniyle site bahçesine gelen polis ekipleri nedeniyle organizasyonunu iptal etti. Yeni yıla sönük girmek istemeyen Tutum, site sakinlerini İstiklal Marşı eşliğinde yeni yıla girmeye davet etti. Geri sayım yaparak yeni yıla giren vatandaşlar meşaleler eşliğinde İstiklal Marşı’nı söyledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yeni yılın ilk saatlerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.



"Evde kalarak mutlu olabiliriz"

Balkonlara çıkarak meşale yaktıklarını ve İstiklal Marşı’nı söylediklerini belirten Gökhan Tutum, “2020 yılının burukluğunu gidermek adına bir organizasyon düzenledik. Site sakinleri de çok iyi karşıladı. Organizasyon iptal edildi. Bizde balkonlara çıkarak meşale yaktık. İstiklal marşını söyledik. İnsanları bir nebze olsa da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Evde kalarak evlerde de mutlu olabiliriz. Hayat eve sığar. Evlerden de bir şeyler yapılarak mutlu olunabiliyor” dedi.

Site sakinlerinden Mehmet Demir, “2021 yılına site sakinleri ile birlikte İstiklal Marşımızı söyleyerek girdik. İnşallah 2021 yılında maskesiz, güzel bir hayat yaşarız” ifadelerini kullandı.



"Meşale yakarak İstiklal Marşı'nı söyledik"

2020 yılında hayatı eve sığdırmanın zor olduğunu dile getiren Murat Küçüker ise, “Burada insanlara farklılık oluşturmak istedik. Son dakika polisler geldi. İzni iptal etti. Kurduğumuz sistemi kaldırttılar. 2020 yılının son gününde 2021 yılına güzel bir başlangıç yapmak istedik. Burada çok güzel bir organizasyon düşündük ama son dakika kararı ile iptal oldu. Bizde meşale yakarak İstiklal Marşımızı okuduk. 2021 yılından beklentimiz maskesiz, mesafesiz, tekrar el ele bir hayat yaşamak” diye konuştu.

Site sakinlerinden Deniz Nuhoğlu Çakır da, “Bu gece çok güzel bir gösteri olacaktı ama ne yazık ki yapılamadı. Ama yine de eğlendik” şeklinde konuştu.

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