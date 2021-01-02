Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokağa çıkan Covid 19 hastası ve arkadaşları bekçi ve polise saldırdı

Trabzon’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Korona virüs hastası ve dört arkadaşı kendilerine işlem yapan polis ve bekçiye saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Nefsipulathane Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden Korona virüs hastası O.Ç. adlı şahıs ile dört arkadaşı kendilerine adli ve idari işlem yapan bir polis memuru ile bekçiye saldırarak tehdit ve hakarette bulundu. Korona virüs testi pozitif olan ve evde gözlem altında olması gerekirken sokağa çıkarak karantinayi ihlal ettiğinden kendilerine işlem yapan bir polis memuru ve bekçiye saldıran O.Ç. adlı şahsın ifadesinin karantina bitiminde alınacağı öğrenilirken, arkadaşları ise gözaltına alındı. Adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

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