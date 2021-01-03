Ev yandı, 90 yaşındaki sahibi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon),(DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Hüseyin Yılmaz (90), hayatını kaybetti.

İlçenin Kalınçam Mahallesi'nde Hüseyin Yılmaz'ın yalnız yaşadığı evde saat 00.30 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen Hüseyin Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU

2021-01-03 10:42:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.