Trabzonspor´da zirve hesapları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Sezona kötü başlayan ancak Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından 8 maçta yalnızca bir mağlubiyet alarak 17 puan toplayan Trabzonspor´da, yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.
Ziraat Türkiye Kupası´nı müzesine getirdiği ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 8 karşılaşmada ise 17 puan topladı ve zirveyle puan farkını azalttı. Avcı yönetiminde yalnızca bir mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer; puanını 23´e yükseltirken, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.
ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN BEKLENTİLER ARTTI
16´ncı haftadaki Fatih Karagümrük galibiyeti ile zirve için yeniden umutlanan bordo-mavililerde taraftarların ara transfer dönemine yönelik beklentisi de arttı. Bu sezon 40 hafta sürecek olan Süper Lig için yeniden zirve hesapları yapmaya başlayan Trabzonspor´da, nokta transferler ile şampiyonluk yarışına ortak olunabileceği düşüncesi seslendirilmeye başladı. Ayrıca, alınan sonuçlar ve yakalanan çıkış nedeniyle camiada teknik direktör Abdullah Avcı´ya da büyük destek veriliyor.
YEREL GAZETELERDEN `ZİRVE İNADI´ YORUMU
Yerel gazeteler, Süper Lig´in 16´ncı haftasında Trabzonspor´un deplasmanda 2-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından, `Trabzonspor zirve inadını sürdürüyor´ yorumlarını yaptı. Taka Gazetesi, "Yeni yıl fırtınası!", "Karagümrük´ü Nwakaeme ve Ekuban ile deviren Trabzonspor, zirve inadını sürdürüyor, Günebakış Gazetesi, "Trabzon gümrükten geçti", "Bordo-mavililer zorlu maçta Karagümrük´ü devirdi, zirve yolunda vize aldı", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Hoş geldin 2021", "Trabzonspor, kabus gibi geçen yılın ardından yeni yıla zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak başladı", Karadeniz Gazetesi, "Bitirim ikili Karagümrük´ü bitirdi", "Trabzonspor, 2021´in ilk Süper Lig maçında deplasmanda Karagümrük´ü 2-1 yendi, yeni yıla 3 puanla `merhaba´ dedi, Sonnokta Gazetesi, "Bitirim ikili Karagümrük´ü yaktı", "Bordo-mavililer, deplasmanda Karagümrük´ü Nwakaeme ve Ekuban´ın golleriyle 2-1 mağlup etti, camiasına yeni yıl hediyesi verdi" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-04 10:21:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.