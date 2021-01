Hamsinin peşinden bu kez Gürcistan'a değil İğneada'ya gittiler Her yılbaşından sonra hamsinin peşinden Gürcistan karasularına giden Trabzonlu balıkçılar bu kez hamsinin yoğun olarak avlandığı İğneada'nın yolunu tuttular

Nehrin kenarında yürüyordu! Her şey bir anda oldu!

Her yılbaşından sonra hamsinin peşinden Gürcistan karasularına giden Trabzonlu balıkçılar bu kez hamsinin yoğun olarak avlandığı Kırklareli'nin İğneada beldesinin yolunu tuttular.

Gürcistan yerine bu yıl genellikle Batı Karadeniz taraflarında avlanan hamsiler Trabzon’da tezgâhlarda yerini alırken, kilosu boyutlarına göre 1025 TL arasında değişiyor. Teknelerin çoğu hamsinin Türk karasularını henüz terk etmemesinden dolayı Gürcistan’a gitmediği belirtilirken, her sene bu dönemlerde tezgahlarda yerini alan Gürcü hamsisi de şu ana kadar görülmedi.

Gürcistan’dan bu zamanlar gelen hamsiyi tezgâhlarda sattıklarını ancak şu ana kadar bunu göremediklerini belirten balıkçı esnaflarından Hakan Aydın, “Gürcistan’dan henüz hamsi gelmedi. Geçen yıl bu zamanlarda Gürcü hamsisi tezgâhlarda yerini alırdı. Yerli hamsicilik devam ediyor. Karadeniz’de özellikle Sinop taraflarında avcılık devam ediyor. Dolayısıyla Gürcistan taraflarında henüz daha başlamadı. Gürcistan’da hamsi olup olmadığı da henüz belli değil. Bu sene orada da hamsiler çok ince. Bakarsın hiç buraya gelmez ince çıktığı için fabrikalara gidebilir” dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu da “Yeni yıl herkese hayırlı olsun. İnşallah yeni yılda beklentimiz hamsinin, balığın bol alması ve fiyatların da daha aşağıda olması. 2020 yılı iyi geçti diyebiliriz. İnşallah 2021 yılı da daha bereketli geçer. Balık bol olursa fiyat aşağı gelir, az olursa yukarı çıkar. Hamsi daha ziyade İğneada taraflarına kaçtı, dolayısıyla maliyet fiyatı artınca fiyatlar da değişiyor. Dolayısıyla hamsinin yakın bölgemizde olmayışı fiyatların artmasına neden oldu diyebiliriz. Şu an Gürcistan’dan gelen bir hamsi yok. Hamsi boyutlarına göre kilosu 10 TL’den 25 TL arasında değişiyor. Mezgit 1520 TL, İstavrit 20 TL, Barbun 25 TL, Sargan 2025 TL. Çeşit olarak tezgâhlarda şenlik var diyebiliriz. Yaklaşık 15 çeşit balık var” diye konuştu.

Balık esnaflarından Atakan Baş ise hamsiyi 20 TL’den sattıklarını belirterek “Hamsi bugün 20 TL. Bu sene Gürcistan’dan henüz hamsi gelmedi. Hamsi bizim sularımızda ancak az avlandığı için fiyatı da dolayısıyla biraz yüksek oluyor. Temennimiz fiyatı düşer vatandaş ta yer” şeklinde konuştu.

