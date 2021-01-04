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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Joao Pereira´dan veda mesajı

DHA

Joao Pereira´dan veda mesajı


"Ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak"TRABZON,(DHA)Joao Pereira, "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak" dedi.
Trabzonspor´un tecrübeli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Portekizli futbolcunun bu paylaşımı, Trabzonspor´a veda ediyor şeklinde yorumlandı.Her zaman takımı için elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bu sayede bordo-mavili taraftarlarla sağlam bir ilişki kurduğunu belirten Pereira, "Tam 4 yıl önce bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2021-01-04 13:57:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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