Kumar oynayanlara jandarma baskını

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Trabzon’un Maçka ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalanan kişilere 17 bin 368 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesinde bir evde kumar oynandığına dair ihbar alan jandarma ekipleri bahse konu adreste yaptıkları kontrollerde 13 kişinin tombala kâğıtları ile kumar oynadıkları tespit etti. Kumar oynayan 13 kişiye 5326 Sayılı Kanunun 34’üncü maddesine istinaden kumar oynamaktan toplam 17 bin 368 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak ev sahibi İ.K. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkân Sağlamak” suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oyununda kullanılan malzemeler muhafaza altına alındı.

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