Selçuk Çebi: Olimpiyatlara en az 100 sporcu ile katılmak istiyoruz

TRABZON, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye´nin şu an 58 kotası bulunduğunu ve en az 100 sporcu ile olimpiyatlara katılmak istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi´nin yeni hizmet binasına ziyarette bulundu. Yeni lokalin basın mensuplarına yakışacak niteliklere sahip olduğuna vurgu yapan Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülke olarak olimpiyat kotalarını artırma adına çok ciddi bir yarışın içinde olduklarını belirten Selçuk Çebi, "Pandemi olarak kim süreci iyi yönetmişse alacağı madalya sayısı artacak. Örneğin; biz cimnastiği pandemi sürecinde iyi yönettik ve bunlar madalya olarak bize geri döndü. Yüzme branşında ülke olarak 1 veya 2 tane kota ile gidebiliyorduk, şimdi ise takriben 13-14 kota ile olimpiyatlara katılacağız. Okçulukta, cimnastikte, judo ve güreşte çok ciddi bir kota artışımız söz konusu. 2016´da 8 madalyamız vardı, bunun 5´i güreşten gelmişti. Şu an 58 kotamız var ve kota sayısı olarak 100´ün üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Madalya olarak 2016 olimpiyatlarını geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"7-8 FARKLI BRANŞTA MADALYA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uluslararası araştırma şirketlerinin Türkiye için 16 madalya hedefi gösterdiğini söyleyen Çebi, "Ancak bu hedefleri tabii ki Sayın Bakanımız daha detaylı şekilde açıklayacak kişidir. Şu an çocukları bire bir ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. 3-4 branşta değil, 7-8 farklı branşta madalya almayı hedefliyoruz ve umarım bunu da başaracağız. Ülke genelinde baktığımızda bizim tesislerimiz kadar tesise sahip olan çok fazla ülke yok" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-05 12:40:48



