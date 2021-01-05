Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon´un Maçka ilçesinde, PKK´lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül´ün (15), kabrini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Trabzon´a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu. Bakan Selçuk ve beraberindekiler Şehit Eren'in kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Bakan Selçuk daha sonra Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül´ü evinde ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-01-05 13:46:46



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