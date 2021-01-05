Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti (2)



KADIN KOOPERATİFLERİ DOĞU KARADENİZ BULUŞMASI'NA KATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon´da Hamamizade İhsan Bey Kültür Bey Merkezi´nde gerçekleşen Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması´na katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamlarını daha da genişleteceklerini, 2023 hedeflerine de bütün kadınlarla birlikte ulaşacaklarını söyledi.

`SALGINDAN ETKİLENENLERE YÖNELİK SOSYAL KORUMA KALKANIMIZI HAYATA GEÇİRDİK´

2023 hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için 9 ilimize son 18 yılda 160 milyar lira tarımda yatırım ödeneği gönderdiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak biz ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmanın da eş güdümlü olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hem sosyal yardım istihdam dengesini kurmaya hem de iş gücümüzü ve istihdamı artırmaya yönelik de projeler geliştirmekteyiz. Bu anlamda da İŞKUR ve SGK olarak teşvik uygulamalarımız ve istihdam seferberliklerimizle de her daim sizlerin yanındayız. Kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere 2021´de de teşviklerimizi devam ettireceğiz. Sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirerek ailelerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir senedir tüm dünya ülkeleri gibi biz de salgınla mücadele ediyoruz. Bu süreçte bakanlık olarak salgından etkilenen tüm toplum kesimlerimize yönelik sosyal koruma kalkanımızı hayata geçirdik. Bu kalkanla birlikte hem istihdamı korumak istedik hem de kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi ve ihtiyaç duyan herkese yönelik yardımlarımızı ulaştırmaya çabaladık. Covid-19 salgını döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında buradaki 9 ilimize 1,3 milyar liralık bir kaynak aktarmış olduk. İnşallah hep birlikte bu zor günlerimizi atlatıp sosyal mesafenin olmadığı, birlikte daha yakın mesafelerle çalışabileceğimiz nice buluşmaları gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimiz doğrultusunda da Karadeniz Bölgemiz daha fazla büyüyecek ve gelişecek" dedi.

`YENİ BİR EYLEM PLANIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMIMIZI GENİŞLETECEĞİZ´

Kadınların toplumun yarısı olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Toplumumuzun yarısının çalışkanlığı ve gayretiyle inşallah birçok projeye beraberce imza atacağız. Kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha fazla ne kadar yer alırsa, eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında inanıyoruz ki ailelerimiz ve toplumumuz da o kadar güçlü olacak. Dolayısıyla buna dair hep birlikte farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Kadınlarımızın önündeki en büyük etkenlerden birisi öz güvenlerini yükseltmeye dair kadına yönelik şiddet. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti gündemimizden tamamen çıkarılabilmek ve şiddet meselesini çözebilmek için en önemli çalışma alanlarımızdan birisi kadına yönelik şiddetle mücadele. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu sene buna dair 4´üncü ulusal eylem planımızı yürürlüğe koyacağız. Şiddet tek başına bir kurumun ya da bakanlıklarımızın tek başına önleyebileceği bir mevzu değil. Bunun için sivil toplum kuruluşları, akademisyen, medyamız ve toplumumuzun iş birliği ile ancak üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla kurumlar arası iş birliğinin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın da burada çok önemli katkısı olmalı. Bakanlığımız öncülüğünde Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet işleri Başkanlığımız ile 202021 yıllarını kapsayan çok geniş kapsamlı bir kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planını yürürlüğe koymuştuk. Burada bakanlıklar arası çok iyi uyum yakaladık. Hem Adalet hem de İçişleri Bakanlığımız ile 2020 yılı bitmeden birçok eylemi hayata geçirdik. 2021 yılında da inşallah faaliyetlerimizi daha da artırarak yeni bir eylem planıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamımızı daha da genişleteceğiz"

`MERCAN SEFERBERLİĞİ ADI ALTINDA BİR OLUŞUM OLUŞTURDUK´

Mercan seferberliği adı altında bir oluşum oluşturduklarını kaydeden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Burada da saygı değer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde istiyoruz ki bu seferberlikle hem kadına yönelik şiddetle mücadele edebilelim hem kadınlarımızın kendi başarı hikâyelerini yazabileceği fırsatlar sunalım. Kadınlarımız sosyal, ekonomik açıdan güçlensinler, daha iyi eğitim alsınlar, çalışmak isteyen kadınlarımız daha kolay iş bulsun, kendi işlerini kurmak isteyen girişimci ruhlara sahip kadınlarımız hayallerini gerçekleştirsin istiyoruz. Böylelikle nice başarı hikâyeleri yazılsın ve bu hikâyeler de inşallah gelecek nesillere rol model olsun. İŞKUR aracılığı ile olsun, diğer bakanlıklarımızın aracılığı ile olsun birçok girişimcilik programları düzenliyoruz. Ama bakıldığında ne kadar girişimcilik programları düzenlersek düzenleyelim bir başarı hikâyesini dinlemek kadar etkili olmuyor. Dolayısıyla bizim sizlere rol model sunabilmemiz için sizlerin bu başarı hikâyelerini yazmanız gerekiyor. Bu anlamda kooperatifçilik aslında bunun ilk basamağı. Bu basamağı sağlayabilirsek diğer etapların da geleceğine inanıyoruz"

`KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINDA YÜZDE 38,5 GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR´

Bakan Selçuk, 11´inci kalkınma planlarında kadınların iş gücüne katılım oranında yüzde 38,5 gibi bir hedefleri olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşabilmek için de kooperatifçilik gibi çalışmalarımız çok önem arz ediyor. Aldığımız tüm teşvik ve uygulamalar sayesinde 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılma oranını 2019´da yüzde 34,4´e ulaştırmış durumdayız. Yine kadın istihdam oranı yüzde 25,3´lerden yüzde 28,7´ye ulaşmış oldu. Covid dönemi istihdam hayatı için zor bir dönem oldu. İnşallah salgın döneminden sonra verdiğimiz teşviklerle çalışma dünyamızın da katılımıyla kadınımızın iş gücüne katılımı noktasında daha büyük bir ivme yakalayacağımızı hem istihdam rakamlarını artırmak hem de iş gücüne katılımı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Karar alma mekanizmalarımızda daha fazla kadın olduğu takdirde aile ve toplumumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Kadın milletvekili oranımız da yüzde 4,4´lerden yüzde 17,45´lere ulaştı. Öğretmenlerimizin yüzde 60´ı kadın, öğretim görevlilerimizin yarısından fazlası kadın. Hakimlerimizin de neredeyse yarısı kadın. Dolayısıyla kadınlarımız artık daha çok karar alma mekanizmalarında yer alıyorlar. Bu da kadınlarımızın çalışkanlığı, kabiliyeti ve öz güvenlerinden kaynaklanıyor. Burada en önemli noktalardan birisi de karar alma mekanizmaları haricinde kadınlarımızı girişimciliğe de teşvik edebilmemiz. Girişimcilik ekonomik fırsatlar nedeniyle büyüme noktasında çok önemli bir husus bizim için. Dolayısıyla kadınlarımız bilgilerini, üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları zaman biz bu girişimcilikle beraber dünyada birçok marka değeri oluşturabileceğimize inanıyoruz. Kadın girişimciliği ne kadar artırabilirsek, sosyal ekonomik büyümeyi de o kadar artırabileceğimize inanıyoruz. 2007´den 2019 sonuna kadar yaklaşık 216 kadınımızın girişimcilik eğitimi aldığını görüyoruz. Kadın girişimci oranımızda geçmişe kıyasla artarak şu anda yüzde 1920´lere ulaşmış durumda. Yeniçağın gereksinimleri özellikle dijital dünyanın insanlara sunduğu fırsatları da değerlendirerek hazırlıklı olmak durumundayız. Bu noktada özellikle eticaret üzerinden kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve pazarlama ağının daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz. Son 10 yılda Türkiye´de teknolojik girişimcilerin yüzde 16´sının kadınlar olduğunu görüyoruz. Kadınlar dijital alanda da daha fazla yer alacaklar" diye konuştu.

`SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK BÜYÜME ADINA KOOPERATİFÇİLİK ÇOK ÖNEMLİ´

Daha üretken bir Türkiye için kadın ve gençlere ekonomik fırsatlar sunmaya devlet olarak devam edeceklerini de belirten Bakan Selçuk, "Bu anlamda kooperatifçilik Türkiye´de sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayabilme adına çok önemli bir mekanizma. Özellikle üretimde kaliteli maliyet dengesinin sağlanması, pazarlama ve rekabet gücünün artırılmasında kooperatifler çok stratejik öneme sahip. Dünya genelinde 280 milyon kişi kooperatiflerde çalışıyor. Dolayısıyla kooperatifçiler çalışma hayatından önce çok önemli bir basamak oluşturuyor. İşsizliğin önlenmesi hem yoksullukla mücadele hem de sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmayı sağlama anlamında çok önemli bir mekanizma. Bizim kültürümüzle de uyumlu bir yapı. Kooperatif sayımız artıyor. 2019 yılına kıyasla bu sene kurulan kooperatif sayısı yüzde 30 artmış durumda. Bu sevindirici bir gelişme. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte imzaladığımız ortak protokolün de katkısı var. Bu oranı artıracağımıza inanıyoruz. Nicelik artmış olsa da bizim kooperatifte asıl önem verdiğimiz niteliğin de artırılması. Marka değeri oluşturabilecek, dünyaya açılacak kooperatifleri oluşturabilmemiz. Sadece ekonomik değer değil aynı zamanda sosyal değer oluşturacak kooperatiflere ulaşacağımıza inanıyoruz. Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde hükümetimizin tüm üst politika metinlerinde kadının güçlendirilmesi için kadın kooperatifine çok önem verdiğimizin altını çizmek istiyorum. Kadınların kooperatif yolunu güçlendirmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımız ile 2021 yılında yeni bir projeye başlıyoruz. Bu projeyle hem kurumlarımızın kapasitelerini güçlendireceğiz hem de kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmuş olacağız. Karadeniz kadınları azimle çalışan gayretli insanlar. Dolayısıyla Karadeniz´den daha fazla kooperatif çıkacağına ve daha nitelikli işler yapacağımıza inanıyoruz. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz, biz yeter ki inanıp çalışalım. Ülkemizin geleceği için çalışarak alın teri ile inşa edecek bir Türkiye bırakacağımıza inanıyoruz. İnşallah 2023´e bütün kadınlarımızla birlikte ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selay SAYKAL

2021-01-05 18:41:11



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