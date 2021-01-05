Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi

TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2021-01-05 20:17:41
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