Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, kurtarıldı

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TRABZON, (DHA)TRABZON´da düştüğü apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçaabat ilçesi Ortamahalle´de bir apartmanda, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, duvarı kırıp girdiği boşlukta, mahsur kalan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan, mama ve sütle beslenen kedi, koşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat TRABZON, (DHA)-

2021-01-06 09:37:17



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