Doğu Karadeniz’den 2020 yılında 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılında 1 milyar 319 milyon 80 bin 205 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılında bölgeden gerçekleşen ihracatın 1 milyar 60 milyon 831 bin 478 doları Trabzon’dan gerçekleşirken, 164 milyon 195 bin 399 doları Rize, 55 milyon 440 bin 764 doları Artvin ve 38 milyon 612 bin 565 doları ise Gümüşhane’den gerçekleşti. 2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden gerçekleşen ihracatta fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 8 oranında artış yaşanırken, bölge illerinden gerçekleşen yıllık bazda fındık ihracatında ise pandemi nedeniyle yurtdışı piyasalarda uygulanan kısıtlamalara bağlı talep daralması sonucu yüzde 18 oranında düşüş yaşandı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla; 694 milyon 978 bin 741 dolar ihracatla fındık ürünleri, 197 milyon 363 bin 78 dolar ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri, 128 milyon 370 bin 391 dolar ihracatla madencilik ürünleri ve 108 milyon 539 bin 123 dolar ihracatla su ürünleri ve mamulleri oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden ihracatı en hızlı yükselen sektör olan su ürünleri ve mamulleri sektöründe 2020 yılı ihracatında yüzde 62 gibi yüksek bir oranda artış yaşandığı ve sektör ihracatının 108 milyon 539 bin 123 dolara ulaştığını söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olduğunu belirten Kalyoncu, “2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yüzde 28 gibi yüksek oranlı bir artış ve 213 milyon 151 bin 100 dolar tutarında ihracatla Rusya Federasyonu oldu. Bölge toplam ihracatının yüzde 16’sı Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilmiştir. Bölgeden Gürcistan’a ise 98 milyon 793 bin 870 dolar ihracat yapılmış ve önceki yıla oranla Gürcistan’a yapılan ihracatta yüzde 8 oranında artış yaşanmıştır” dedi.



“Meksika’ya yapılan ihracatta yüzde 80 oranında artış yaşandı”

Bölgeden 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat yüzde 1 oranındaki artışla 103 milyon 705 bin 796 dolara, ABD’ye yapılan ihracat yüzde 33 oranındaki artışla 27 milyon 333 bin 880 dolara, Meksika’ya yapılan ihracat ise yüzde 80 oranındaki artışla 22 milyon 889 bin 818 dolara ulaştığını kaydeden Kalyoncu, “2020 yılında Trabzon ili Karadeniz Bölgesi ihracatının tek başına yüzde 24’ünü gerçekleştirmiş ve Karadeniz Bölgesi’nden 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il olmuştur. Ayrıca, Trabzon ili ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 16. sıradaki yerini korumuştur. Pandemi baskısı altında daralan uluslararası piyasalara rağmen bölgemiz ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesi sevindiricidir. Uluslararası piyasalarda yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen bölge ihracatçılarımızın pandemi şartlarında dahi üretim ve ihracatlarını aksatmayarak yaptıkları bu özverili çalışmalarla bölge ihracatını zirveye taşımaları takdire şayandır ve ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Tüm bölge ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Covid19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda her yeni günde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağına ve ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaklarına inancımızı pekiştirmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın ihracatçılarımızın özverisini karşılıksız bırakmayarak yürürlüğe koydukları ekonomik tedbirler ve uygulamalar reel sektörü ayakta tutarak bu sancılı dönemin en kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlamıştır, kendilerine müteşekkiriz. Özellikle 2021 yılında artan maliyet baskılarını hafifletecek, ihraç maliyetlerinin düşürülmesine yönelik ihracatımıza verilecek destekler ve ekonomi ile hukuk alanlarındaki reform çalışmaları ihracatımıza çok önemli katkı yapacaktır. Unutulmamalıdır ki küresel pandeminin neden olduğu ekonomik krizden en az hasarla çıkışın yolu ihracattır ve ihracat ülkemiz büyüme ve istihdamına en büyük katkıyı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

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