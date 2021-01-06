Doğu Karadeniz’den 2020 yılında 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz’den 2020 yılında 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

İHA

Doğu Karadeniz’den 2020 yılında 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyar 319 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılında 1 milyar 319 milyon 80 bin 205 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılında bölgeden gerçekleşen ihracatın 1 milyar 60 milyon 831 bin 478 doları Trabzon’dan gerçekleşirken, 164 milyon 195 bin 399 doları Rize, 55 milyon 440 bin 764 doları Artvin ve 38 milyon 612 bin 565 doları ise Gümüşhane’den gerçekleşti. 2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden gerçekleşen ihracatta fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 8 oranında artış yaşanırken, bölge illerinden gerçekleşen yıllık bazda fındık ihracatında ise pandemi nedeniyle yurtdışı piyasalarda uygulanan kısıtlamalara bağlı talep daralması sonucu yüzde 18 oranında düşüş yaşandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 4 sektör sırasıyla; 694 milyon 978 bin 741 dolar ihracatla fındık ürünleri, 197 milyon 363 bin 78 dolar ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri, 128 milyon 370 bin 391 dolar ihracatla madencilik ürünleri ve 108 milyon 539 bin 123 dolar ihracatla su ürünleri ve mamulleri oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden ihracatı en hızlı yükselen sektör olan su ürünleri ve mamulleri sektöründe 2020 yılı ihracatında yüzde 62 gibi yüksek bir oranda artış yaşandığı ve sektör ihracatının 108 milyon 539 bin 123 dolara ulaştığını söyledi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olduğunu belirten Kalyoncu, “2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yüzde 28 gibi yüksek oranlı bir artış ve 213 milyon 151 bin 100 dolar tutarında ihracatla Rusya Federasyonu oldu. Bölge toplam ihracatının yüzde 16’sı Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilmiştir. Bölgeden Gürcistan’a ise 98 milyon 793 bin 870 dolar ihracat yapılmış ve önceki yıla oranla Gürcistan’a yapılan ihracatta yüzde 8 oranında artış yaşanmıştır” dedi.

“Meksika’ya yapılan ihracatta yüzde 80 oranında artış yaşandı”
Bölgeden 2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat yüzde 1 oranındaki artışla 103 milyon 705 bin 796 dolara, ABD’ye yapılan ihracat yüzde 33 oranındaki artışla 27 milyon 333 bin 880 dolara, Meksika’ya yapılan ihracat ise yüzde 80 oranındaki artışla 22 milyon 889 bin 818 dolara ulaştığını kaydeden Kalyoncu, “2020 yılında Trabzon ili Karadeniz Bölgesi ihracatının tek başına yüzde 24’ünü gerçekleştirmiş ve Karadeniz Bölgesi’nden 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il olmuştur. Ayrıca, Trabzon ili ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 16. sıradaki yerini korumuştur. Pandemi baskısı altında daralan uluslararası piyasalara rağmen bölgemiz ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesi sevindiricidir. Uluslararası piyasalarda yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen bölge ihracatçılarımızın pandemi şartlarında dahi üretim ve ihracatlarını aksatmayarak yaptıkları bu özverili çalışmalarla bölge ihracatını zirveye taşımaları takdire şayandır ve ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Tüm bölge ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Covid19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda her yeni günde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağına ve ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaklarına inancımızı pekiştirmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın ihracatçılarımızın özverisini karşılıksız bırakmayarak yürürlüğe koydukları ekonomik tedbirler ve uygulamalar reel sektörü ayakta tutarak bu sancılı dönemin en kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlamıştır, kendilerine müteşekkiriz. Özellikle 2021 yılında artan maliyet baskılarını hafifletecek, ihraç maliyetlerinin düşürülmesine yönelik ihracatımıza verilecek destekler ve ekonomi ile hukuk alanlarındaki reform çalışmaları ihracatımıza çok önemli katkı yapacaktır. Unutulmamalıdır ki küresel pandeminin neden olduğu ekonomik krizden en az hasarla çıkışın yolu ihracattır ve ihracat ülkemiz büyüme ve istihdamına en büyük katkıyı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da 2021 yılında da uyuşturucu ile mücadele “çatır çutur devam” ediyor
YEREL HABERLER Trabzon’da 2021 yılında da uyuşturucu ile mücadele ...
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor'da
YEREL HABERLER Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor'da
Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
Bakan Selçuk, Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşmasına katıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kadınlarımızın özgüvenlerini yükseltmelerine dair önlerindeki en önemli engellerden bir tanesi maalesef kadına yönelik şiddet” "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamımızı genişleteceğiz" “Kadınlar toplumumuzun yarısı dolayısıyla toplumumuzun yarısının gayreti, çalışkanlığı ile birçok projeye beraber imza atacağız” “Karar alma mekanizmalarımızda daha fazla kadınımız olduğu takdirde biz ailelerimizin ve toplumumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz ...
Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti (2)
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün ...
Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Eren Bülbül´ün kabrini ziyaret etti
Selçuk Çebi: Olimpiyatlara en az 100 sporcu ile katılmak istiyoruz
YEREL HABERLER Selçuk Çebi: Olimpiyatlara en az 100 sporcu ile ...
Genç çiftçi projesiyle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Trabzon’da 3 yıl önce hibe desteğiyle 3 büyükbaş hayvan ile besiciliğe ve süt üretimine başladı şimdi 20 büyükbaş hayvan sahibi oldu
YEREL HABERLER Genç çiftçi projesiyle başladı şimdi siparişlere ...
Kumar oynayanlara jandarma baskını
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara jandarma baskını
`Yürüyen Adam´dan `kadına şiddet' tepkisi
YEREL HABERLER `Yürüyen Adam´dan `kadına şiddet' tepkisi
Bakan Zehra Selçuk Trabzon’da
YEREL HABERLER Bakan Zehra Selçuk Trabzon’da
Prof. Dr. Özlü'den 'antikor' uyarısı: Kimse güvende değil
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü'den 'antikor' uyarısı: Kimse güvende ...
Trabzonspor, Göztepe karşısında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Göztepe karşısında 3 puan hedefliyor
Joao Pereira´dan veda mesajı
YEREL HABERLER Joao Pereira´dan veda mesajı
Hamsinin peşinden bu kez Gürcistan'a değil İğneada'ya gittiler Her yılbaşından sonra hamsinin peşinden Gürcistan karasularına giden Trabzonlu balıkçılar bu kez hamsinin yoğun olarak avlandığı İğneada'nın yolunu tuttular
YEREL HABERLER Hamsinin peşinden bu kez Gürcistan'a değil İğneada'ya ...
Trabzonspor´da zirve hesapları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da zirve hesapları başladı
Trabzon'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye toplam 548 bin 682 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X