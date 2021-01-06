Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

AVCI´DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11´de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavio´nun yerine Abdülkadir Ömür´e şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal´in yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11´de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Lig´in 12´nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-06 16:02:50



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