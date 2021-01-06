Trabzonspor - Göztepe: 1-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Edgar, Hosseini, MarlonBaker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)
GÖZTEPE: İrfan Can Murat, Mihojevic (Dk. 87 Beykan), Atınç, Berkan (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak), Halil, Ideye
GOL: Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Hosseini (Trabzonspor) Berkan, Atınç, Nwobodo (Göztepe)Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 26´ya çıkardı ve üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. 19 puanda kalan Göztepe ise üst üste 5´inci maçında da 3 puan çıkaramadı.2´nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu sağ çaprazda önünde bulan Ekuban´ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kornere çeldi.
13´üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının hemen sağındaki Napoleoni´de kaldı, bu oyuncunun gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
25´inci dakikada sağ kanattan Baker´ın ortasında arka direkte topla buluşan Djaniny´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26´ncı dakikada Nwakaeme´nin sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Djaniny´in gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27´nci dakikada Djaniny sol kanattan aldığı topla ceza saha içerisine girdikten sonra pasını aktardı ancak savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak direğe çarpıp Ekuban´ın önünde kaldı. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
50´nci dakikada Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
63´üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67´nci dakikada Soner´in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan yatarak kontrol etti.
74´üncü dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte hızlı çıkan Ekuban rakiplerini geçerek ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan Can ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
90+1´inci dakikada sağ kanattan Soner´in ortasında ceza sahası içerisinde Ideye´nin gelişine kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.
Karşılaşma 1-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-06 17:57:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.