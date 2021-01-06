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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"

İHA

Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ayakta sağlam durarak maçı kazandıklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 17. haftasında 10 kazandıkları Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirten Avcı, "Özellikle maçın ikinci yarısında oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti. Rakibimiz geçen hafta maç yapmadı, 10 gün oynamamıştı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibariyle fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Bugün oyuncularım hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskı. Baskıdan gol bulduk. Organizasyonları doğru kullandılar. Bu oyun adım adım biraz daha gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Son derece sağlıklı hareket ettiler. Oyunda oynayanlar kulübede duranlar, Abdulkadir Ömür geçen hafta itibariyle biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Ayakta sağlam durarak maçı kazandılar" dedi.

Avcı, sahada seyirci olsaydı müsabakayı daha erken koparabileceklerini belirterek, "Keşke seyircili oynansa. Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım sağlığını kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve başladığı günden beri ne puan durumuna ne de puan sıralamasına baktığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık yurt dışına da gidebilecek bir oyuncusunu ben talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuyla çalışıp kadroya katıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesi'nden itibaren bizle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi burada gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum."

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