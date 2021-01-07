Trabzonspor'da zirve hesapları başladı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, önce deplasmanda Fatih Karagümrük´ü ardından evinde konuk ettiği Göztepe´yi mağlup ederek tırmanışa geçerken, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası´nı müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan farkını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Trabzonspor´un puanını 26´ya yükseltmesiyle, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.
16´ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeniden umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Avcı´ya büyük destek verilirken, taraftarların transfer dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.
YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ
Süper Lig´in 17´nci haftasında Trabzonspor´un sahasında 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından, yerel gazeteler sayfalarında, son haftalarda çıkışta olan Ekuban başta olmak üzere takımdan ve oynanan oyundan övgüyle bahsetti, `zirve´ yorumları yaptı.
Taka Gazetesi, "Trabzonspor Ekuban´ın lokomotif olduğu süreçte Göztepe´yi de devirerek zirveye yaklaştı, "Siyah inciden altın gol"; Günebakış Gazetesi, "Bordo mavililer, Karagümrük´ten sonra Göztepe´yi de devirdi, Trabzon zirveye göz dikti, Ekuban´dan sevgilerle"; Karadeniz Gazetesi, "Karagümrük´ü yakan Ganalı yıldız dün de Göztepe karşısında golünü attı, 3 puanı getirdi, Ekuban´sın sen çok cansın"; Sonnokta Gazetesi, "Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu; Ekuban´silin"; Kuzey Ekspres Gazetesi, "1 ay önce küme düşme hattına yakındı bu takım, şimdi zirveye korku salıyor; ciddi ciddi zirve yarışındayız" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-01-07 10:40:37
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