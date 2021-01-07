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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da zirve hesapları başladı

DHA

Trabzonspor'da zirve hesapları başladı


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, önce deplasmanda Fatih Karagümrük´ü ardından evinde konuk ettiği Göztepe´yi mağlup ederek tırmanışa geçerken, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası´nı müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı´nın göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan farkını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan Trabzonspor´un puanını 26´ya yükseltmesiyle, camiada da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.
16´ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeniden umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Avcı´ya büyük destek verilirken, taraftarların transfer dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.
YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ
Süper Lig´in 17´nci haftasında Trabzonspor´un sahasında 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından, yerel gazeteler sayfalarında, son haftalarda çıkışta olan Ekuban başta olmak üzere takımdan ve oynanan oyundan övgüyle bahsetti, `zirve´ yorumları yaptı.
Taka Gazetesi, "Trabzonspor Ekuban´ın lokomotif olduğu süreçte Göztepe´yi de devirerek zirveye yaklaştı, "Siyah inciden altın gol"; Günebakış Gazetesi, "Bordo mavililer, Karagümrük´ten sonra Göztepe´yi de devirdi, Trabzon zirveye göz dikti, Ekuban´dan sevgilerle"; Karadeniz Gazetesi, "Karagümrük´ü yakan Ganalı yıldız dün de Göztepe karşısında golünü attı, 3 puanı getirdi, Ekuban´sın sen çok cansın"; Sonnokta Gazetesi, "Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu; Ekuban´silin"; Kuzey Ekspres Gazetesi, "1 ay önce küme düşme hattına yakındı bu takım, şimdi zirveye korku salıyor; ciddi ciddi zirve yarışındayız" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-01-07 10:40:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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