Müdür, görev yaptığı okulun tuvaletinde asılı bulundu

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İnan KALYONCU/DÜZKÖY(Trabzon), (DHA) TRABZON´un Düzköy ilçesinde ortaokulu müdürü Hüseyin A. (42), okulun tuvaletinde tavana iple asılı halde bulundu.

İlçeye bağlı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül, sabah saatlerinde telefonla aradığı ortaokul müdürü Hüseyin A.´ya ulaşamayınca okula gitti. Okuldaki yetkililerle Hüseyin A.´yı aramaya başlayan Sürül, 3´üncü kat tuvaletinin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. Muhtar ve beraberindekiler, kapısını kırdığı tuvalette Akyüz´ü tavana iple asılı halde görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Hüseyin Akyüz´ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyüz´ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıllık öğretmen Hüseyin A.´nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU

2021-01-07 16:44:31



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