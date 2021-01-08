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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı

DHA

Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı


Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde tekne taşıyan çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nda tünele sıkıştı. Karayolunda trafik kilitlenirken, çekici ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.
Sürmene ilçesindeki tersanede yapılan 5,5 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki balıkçı teknesi, yüklendiği çekici ile Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Çekici yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra Araklı tüneli girişine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak, çekicinin geri çıkmasını sağladı. Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kilitlendi. Sürücüler karayolundaki tekneyi şaşkın bakışlarla seyretti. Yol kenarına alınan çekicinin üzerindeki teknenin üst aparatları kesilerek kaldırıldı. Tekneyi taşıyan çekici, daha sonra yoluna devam etti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı
2021-01-08 10:06:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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