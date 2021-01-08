Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle avı yasaklanan hamsinin tezgahlarda fiyatı değişmedi. Trabzon'da dün avlanan hamsiler, kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Hamsi avına getirilen yasak ilk gün tezgahlara yansımadı. Önceki günlerden avlanan hamsi, kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar ilerleyen günlerde hamsi de buzhanelerdeki stokları devreye almayı planlıyor.

`FİYATLARDAN DEĞİL BOYUTLARINDAN ŞİKÂYET EDİLİYORDU´

Hamsinin fiyatından değil de boyutlarından çok şikâyet edildiğini belirten balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, "Geç kalınmış bir yasaktı. Eylül ayında av yasağı kaldırıldığından beri ince hamsi tezgahlarda yer alıyordu. Biz bunun serzenişini en çok hamsi almaya gelen vatandaşlardan duyuyorduk. Onlar da iri hamsi istiyorlardı. Avlanma hamsinin geleceğini tehdit ediyordu. Tezgahta hamsi fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Dün olduğu gibi bugün de hamsi fiyatları 20 lira. Vatandaş zaten hamsinin fiyatından değil, boyutlarından şikâyetçi oluyordu. Bu saatten sonra 10 gün boyunca stoklarda olan hamsileri çıkaracağız. Vatandaş da tezgâhta bulunan öteki balık çeşitlerine yönelmeye başlayacaklar" diye konuştu.

`HAMSİDE KATLİAM YAPILDI´

Av sezonu açıldığından itibaren tezgâhlarda ince hamsi satıldığını söyleyen Ali Ergül, "Hamsiye gelen yasak keşke daha önce gelmiş olsaydı. Av sezonunu 3 ay sonra değil de şimdi kapatsalar belki daha iyi olacaktı. Bu yıl çoğunlukla ince hamsi sattık. Her gelen hamsinin boyutlarından şikâyetçiydi. Hamsileri kırdılar, resmen katliam yapıldı bu yıl. Her sene daha da kötüye gidiyordu hamsi. Fiyatlar şu anlık değişmedi ama arz talep meselesi, hamsi olmazsa eğer fiyatlar yükselişe geçer" dedi.

`HERKESİN SOFRASINA HAMSİ GELMEZ´

Balıkçı Salih Ertaş ise, "İstanbul Marmara tarafından hamsi gelecek. Oralarda hamsi serbest. Yasak olması iyi oldu. Zaten ince hamsi tutmak günahtır. Fiyatlar henüz değişmedi ama gelecek dönemde ne olur bilinmez. Çeşit balıklar satılmaya başlar. Hamsi fakirin eti idi, herkes yiyordu ama bu saatten sonra herkesin sofrasına hamsi gelmez" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2021-01-08 14:13:14



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