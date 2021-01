Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan Zorluoğlu, TÜRKSAT’ın Trabzon’a yatırım yapacağı müjdesini verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, eski cemiyet başkanları Yusuf Turgut, Murat Taşkın, Hasan Kurt, Ergun Ata ile yerel gazetelerin yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Zorluoğlu’nun göreve geldiği günden itibaren her zaman gazetecilerin yanında olduğunu ifade eden Küçük, “Gazeteciler Cemiyetimiz sizlerin desteğiyle yaklaşık 2 aydır tadilattaydı. Sizin büyük desteğinizle Trabzon’a ve basın mensuplarına yakışır bir binamız oldu. Hem Gazeteciler Cemiyeti’nin tadilatı için verdiğiniz destek hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi gerçekleştirdiğiniz ziyaret için şahsım ve gazeteci arkadaşlarım adına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti nezdinde tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Zorluoğlu, “Tamamlanan tadilat ile birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyetimize estetik anlamda çok güzel dokunuşlar yapıldı. Alt kat siz değerli basın mensuplarının günlük kullanımına veya toplantılar yapmanıza olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Trabzonspor’un var olan forma satış yeri, Büyükşehir Belediyemizin tarihi binasının altındaki mekanda aynı vazifeyi icra edecek. Dolayısıyla Trabzonspor’umuza da herhangi bir olumsuzluk oluşturmamış olduk. Burası ayrı bir değer kazandı. Alt ve üst katıyla bir bütün olarak cemiyete ait yer haline geldi. Trabzon dışından gelenler, Trabzon basınının zaten var olan gücünü cemiyet binasında da görsünler istedik. Şu anda da böyle bir binaya kavuşmuş olduk” ifadelerini kullandı.

Trabzon basınının çok güçlü olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Daha önce 3 sene kadar Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği yaptım. Gerek bu görevdeyken gerek Elazığ’da ve Van’da her zaman Trabzon basınının gücü konuşuldu. Yerel basın anlamında Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri Trabzon. Ve bu gücünü şartlar değişse de muhafaza eden bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu müdürümüzü ziyaret ettim. Pandemide Trabzon’daki yerel gazetelerin basın ilandan alınan ücretler noktasında diğer şehirlere göre daha az etkilendiğini söyledi. Bu süreçte biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik olarak da gücümüz nispetinde basınımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aşının yaygın bir şekilde vatandaşlarımıza uygulanmasıyla önümüzdeki 34 ay içerisinde rahatlama olacağına inanıyorum. Bu yazı geçen yaza göre daha rahat geçireceğimizi ve ekonomik, ticari, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artık yapılabilir duruma geleceğini ümit ediyorum” diye konuştu.



“Aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz”

Basın mensupları ile göreve geldikleri günden itibaren yakın ilişki içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Gazeteci arkadaşlarımızla birebir görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Birbirimize sıkıntılarımızı anlatabilir durumdayız. Basınımızın şehrimizdeki rolünü çok önemsiyorum. Kamuoyu oluşturma ve bizim yaptığımız çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması noktasında bize büyük bir destek verdiniz ve vermeye devam ediyorsunuz. Bunu söylerken eleştiriye de her zaman açığız. Bunu sizler de biliyorsunuz. Kamu görevi ifa ediyoruz, zaman zaman eksiklerimiz olacaktır. Eksikleri görüp basın bunları dile getirecek fakat bir taraftan da vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber alabilme hakkını da kullanmasına imkan sağlayacak. Şu ana kadar memnuniyetle ifade etmem gerekir ki Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ile basın ilişkileri bu denge üzerine iyi bir şekilde inşa edildi. Basın mensuplarımız yeri geldiğinde eksiklerimizi dile getiriyor, diğer taraftan da yapılan işleri de sizin vasıtanızla kamuoyu ile paylaşarak etkili bir bilgilendirme sağlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sağlıklı ilişki biçimimiz devam edecek. Aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Daha iyi daha güzel daha yaşanılabilir bir kent inşa etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Meydan bölgesini nisanda tamamlayacağız”

Başkan Zorluoğlu, gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce Ortahisar Su Temini Projesi çalışmaları ile ilgili de basın mensuplarını bilgilendirdi. Çok büyük bir altyapı projesi başlattıklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon tarihinde 19801985 yıllarında Orhan Karakullukçu dönenimde önemli bir altyapı çalışması yapıldı. O tarihten itibaren neredeyse 35 yıldır bir çalışma yapılmadığı için altyapı bütünüyle eskimişti. Belediye başkanlarının çok arzu etmediği bir yatırım türüdür altyapı yatırımları. Birçok esnafı ve vatandaşı rahatsız edersiniz ve üzeri kapandığı zaman bir daha görünmez. Bu riski aldık. Trabzon’da birçok noktada aynı anda çalışma başlattık. Ekiplerimiz şu anda merkezde çalışıyor. Meydan bölgesinde Tanjanttan Moloz’a kadar olan kısmı nisan ayı ortalarına kadar bütünüyle bitirmeyi amaçlıyoruz” dedi.



“TÜRKSAT ile mutabakata vardık”

TÜRKSAT’ın Trabzon’da yatırım yapacağı müjdesini veren Başkan Zorluoğlu, “Projenin esas amacı olarak 565 kilometrelik içme suyu hattı değişecek. Hazır açmışken projenin içerisine kendi bütçemizden 150 kilometre kanalizasyonu dahil ettik. 100 kilometreye yakın da yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. Aynı zamanda 400 kilometre telekomünikasyon altyapısını da bu fırsattan istifade yapıyoruz. TÜRKSAT Genel Müdürümüzle görüştüm. Önümüzdeki günlerde buraya gelecek ve TÜRKSAT’ın şehrimize yatırım yapmasını sağlayacağız. TÜRKSAT’ın 24 ilde yatırımları var. 25. ilin Trabzon olması üzerinde mutabakata vardık. Doğal gaz eksiklerinin de tamamlanması için büyük gayret içerisindeyiz. Doğalgaz firmasıyla arkadaşlarımız sürekli olarak görüşme halinde. Şu nu da belirtmek isterim ki çalışmaların tamamlandığı bölgelerde bizim yaptığımız geçici kaplamadır. Açtığımız kanalları, düzgün bir malzeme ile dolduruyoruz ve kış günü insanlarımıza zorluk olmaması için geçici kaplama yapıyoruz. Testler tamamlandıktan sonra tamamımın kaplaması, bir bütün olarak profesyonel bir şekilde yapılacak. Bu büyük ve 3 sene sürecek bir yatırım. Nasıl 35 sene önce yapanlara şimdi Allah razı olsun diyorsak, ümidimiz bu işler bittikten sonra bizleri de bu şekilde altyapıya büyük yatırım yapan kişi olarak hayırla yad etsinler. Trabzon’un uzun yıllar bu manada bir ihtiyacı ve problemi olmayacak. Bu proje bütünüyle tamamlandığında merkezdeki koku problemi, yağmur yağdığında dükkanlarda oluşan su basma meselesi ve kanalizasyonla ilgili sıkıntılar bütünüyle ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

