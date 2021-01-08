Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan Zorluoğlu, TÜRKSAT’ın Trabzon’a yatırım yapacağı müjdesini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan Zorluoğlu, TÜRKSAT’ın Trabzon’a yatırım yapacağı müjdesini verdi

İHA

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan Zorluoğlu, TÜRKSAT’ın Trabzon’a yatırım yapacağı müjdesini verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, eski cemiyet başkanları Yusuf Turgut, Murat Taşkın, Hasan Kurt, Ergun Ata ile yerel gazetelerin yöneticileri ve basın mensupları katıldı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Zorluoğlu’nun göreve geldiği günden itibaren her zaman gazetecilerin yanında olduğunu ifade eden Küçük, “Gazeteciler Cemiyetimiz sizlerin desteğiyle yaklaşık 2 aydır tadilattaydı. Sizin büyük desteğinizle Trabzon’a ve basın mensuplarına yakışır bir binamız oldu. Hem Gazeteciler Cemiyeti’nin tadilatı için verdiğiniz destek hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi gerçekleştirdiğiniz ziyaret için şahsım ve gazeteci arkadaşlarım adına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti nezdinde tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Zorluoğlu, “Tamamlanan tadilat ile birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyetimize estetik anlamda çok güzel dokunuşlar yapıldı. Alt kat siz değerli basın mensuplarının günlük kullanımına veya toplantılar yapmanıza olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Trabzonspor’un var olan forma satış yeri, Büyükşehir Belediyemizin tarihi binasının altındaki mekanda aynı vazifeyi icra edecek. Dolayısıyla Trabzonspor’umuza da herhangi bir olumsuzluk oluşturmamış olduk. Burası ayrı bir değer kazandı. Alt ve üst katıyla bir bütün olarak cemiyete ait yer haline geldi. Trabzon dışından gelenler, Trabzon basınının zaten var olan gücünü cemiyet binasında da görsünler istedik. Şu anda da böyle bir binaya kavuşmuş olduk” ifadelerini kullandı.
Trabzon basınının çok güçlü olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Daha önce 3 sene kadar Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği yaptım. Gerek bu görevdeyken gerek Elazığ’da ve Van’da her zaman Trabzon basınının gücü konuşuldu. Yerel basın anlamında Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri Trabzon. Ve bu gücünü şartlar değişse de muhafaza eden bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu müdürümüzü ziyaret ettim. Pandemide Trabzon’daki yerel gazetelerin basın ilandan alınan ücretler noktasında diğer şehirlere göre daha az etkilendiğini söyledi. Bu süreçte biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik olarak da gücümüz nispetinde basınımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aşının yaygın bir şekilde vatandaşlarımıza uygulanmasıyla önümüzdeki 34 ay içerisinde rahatlama olacağına inanıyorum. Bu yazı geçen yaza göre daha rahat geçireceğimizi ve ekonomik, ticari, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artık yapılabilir duruma geleceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

“Aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz”
Basın mensupları ile göreve geldikleri günden itibaren yakın ilişki içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Gazeteci arkadaşlarımızla birebir görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Birbirimize sıkıntılarımızı anlatabilir durumdayız. Basınımızın şehrimizdeki rolünü çok önemsiyorum. Kamuoyu oluşturma ve bizim yaptığımız çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması noktasında bize büyük bir destek verdiniz ve vermeye devam ediyorsunuz. Bunu söylerken eleştiriye de her zaman açığız. Bunu sizler de biliyorsunuz. Kamu görevi ifa ediyoruz, zaman zaman eksiklerimiz olacaktır. Eksikleri görüp basın bunları dile getirecek fakat bir taraftan da vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber alabilme hakkını da kullanmasına imkan sağlayacak. Şu ana kadar memnuniyetle ifade etmem gerekir ki Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ile basın ilişkileri bu denge üzerine iyi bir şekilde inşa edildi. Basın mensuplarımız yeri geldiğinde eksiklerimizi dile getiriyor, diğer taraftan da yapılan işleri de sizin vasıtanızla kamuoyu ile paylaşarak etkili bir bilgilendirme sağlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sağlıklı ilişki biçimimiz devam edecek. Aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Daha iyi daha güzel daha yaşanılabilir bir kent inşa etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Meydan bölgesini nisanda tamamlayacağız”
Başkan Zorluoğlu, gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce Ortahisar Su Temini Projesi çalışmaları ile ilgili de basın mensuplarını bilgilendirdi. Çok büyük bir altyapı projesi başlattıklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Trabzon tarihinde 19801985 yıllarında Orhan Karakullukçu dönenimde önemli bir altyapı çalışması yapıldı. O tarihten itibaren neredeyse 35 yıldır bir çalışma yapılmadığı için altyapı bütünüyle eskimişti. Belediye başkanlarının çok arzu etmediği bir yatırım türüdür altyapı yatırımları. Birçok esnafı ve vatandaşı rahatsız edersiniz ve üzeri kapandığı zaman bir daha görünmez. Bu riski aldık. Trabzon’da birçok noktada aynı anda çalışma başlattık. Ekiplerimiz şu anda merkezde çalışıyor. Meydan bölgesinde Tanjanttan Moloz’a kadar olan kısmı nisan ayı ortalarına kadar bütünüyle bitirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“TÜRKSAT ile mutabakata vardık”
TÜRKSAT’ın Trabzon’da yatırım yapacağı müjdesini veren Başkan Zorluoğlu, “Projenin esas amacı olarak 565 kilometrelik içme suyu hattı değişecek. Hazır açmışken projenin içerisine kendi bütçemizden 150 kilometre kanalizasyonu dahil ettik. 100 kilometreye yakın da yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. Aynı zamanda 400 kilometre telekomünikasyon altyapısını da bu fırsattan istifade yapıyoruz. TÜRKSAT Genel Müdürümüzle görüştüm. Önümüzdeki günlerde buraya gelecek ve TÜRKSAT’ın şehrimize yatırım yapmasını sağlayacağız. TÜRKSAT’ın 24 ilde yatırımları var. 25. ilin Trabzon olması üzerinde mutabakata vardık. Doğal gaz eksiklerinin de tamamlanması için büyük gayret içerisindeyiz. Doğalgaz firmasıyla arkadaşlarımız sürekli olarak görüşme halinde. Şu nu da belirtmek isterim ki çalışmaların tamamlandığı bölgelerde bizim yaptığımız geçici kaplamadır. Açtığımız kanalları, düzgün bir malzeme ile dolduruyoruz ve kış günü insanlarımıza zorluk olmaması için geçici kaplama yapıyoruz. Testler tamamlandıktan sonra tamamımın kaplaması, bir bütün olarak profesyonel bir şekilde yapılacak. Bu büyük ve 3 sene sürecek bir yatırım. Nasıl 35 sene önce yapanlara şimdi Allah razı olsun diyorsak, ümidimiz bu işler bittikten sonra bizleri de bu şekilde altyapıya büyük yatırım yapan kişi olarak hayırla yad etsinler. Trabzon’un uzun yıllar bu manada bir ihtiyacı ve problemi olmayacak. Bu proje bütünüyle tamamlandığında merkezdeki koku problemi, yağmur yağdığında dükkanlarda oluşan su basma meselesi ve kanalizasyonla ilgili sıkıntılar bütünüyle ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yomra elması tescillendi
YEREL HABERLER Yomra elması tescillendi
Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi
YEREL HABERLER Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar ...
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında çıkış oranı gibi düşüş oranı yakalayamadık”
YEREL HABERLER Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında ...
Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı
YEREL HABERLER Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı
İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına Bir zamanlar İstanbul Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılıyordu artık Trabzon'un Düzköy ilçesinde 661 rakımlı bir tepede kafe olarak kullanılacak Düzköy ilçesinde beton yapının üzerine yerleştirilen 15 metrelik tekne görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına Bir zamanlar ...
Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak
YEREL HABERLER Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak
Müdür, görev yaptığı okulun tuvaletinde asılı bulundu
YEREL HABERLER Müdür, görev yaptığı okulun tuvaletinde asılı bulundu
Trabzon’da okul müdürü kendini astı
YEREL HABERLER Trabzon’da okul müdürü kendini astı
Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı
YEREL HABERLER Avı azalan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı
Turunçgil uzun antenli böceği Trabzon’da tarım arazilerini tehdit etmeye devam ediyor Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: "Turunçgil uzun antenli böceği Trabzon’da 100 den fazla bitki türüne zarar vererek varlığını sürdürüyor; havaların ısınması ile birlikte aktif hale geçerek zarar vermeye devam edecek” “Zamanımız çok sınırlı; Böcek etkin olamadan mücadele çalışması bitirilmeli"
YEREL HABERLER Turunçgil uzun antenli böceği Trabzon’da tarım ...
Trabzonspor'da zirve hesapları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da zirve hesapları başladı
Trabzon Toptancı Balık Hali'ne gelen balık miktarındaki düşüş devam ediyor Geçtiğimiz yıllara göre balık haline gelen balık miktarları 2020 yılında büyük düşüş gösterdi
YEREL HABERLER Trabzon Toptancı Balık Hali'ne gelen balık ...
Ahmet Ağaoğlu: Temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var, fazla uzun sürmez
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu ...
Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"
Ahmet Ağaoğlu: “Sıkıntılı bir durumumuz yok” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Abdullah hocanın gelişiyle birlikte takımın artan bir performansı var. Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var” “Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var” “Bazen ayağınız taşa takılabilir, hata da yapmış olabilirsiniz” “O kadar da sıkıntılı bir durumumuz yok; herkes gönlünü ferah tutsun” “Lig bitmeden her şey bitmez; lig bittiği zaman Trabzonspor’un ligi nerede bitireceğini herkes görecek, çok ciddi ve titiz çalışıyoruz” “Yapılacak transferlerin Trabzonspor’un ekonomisiyle örtüşme zorunluluğu var” “Önce biz kendi kulübümüzün başkanlığını yapalım da Kulüpler Birliği’nin başkanlığını daha sonra düşünürüz”
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: “Sıkıntılı bir durumumuz ...
Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
Ersan Parlatan: "İkinci yarı şansımız olsaydı. Buradan farklı dönebilirdik"
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: "İkinci yarı şansımız olsaydı. ...
Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
Trabzonspor - Göztepe: 1-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X