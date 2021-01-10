Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş Trabzon’daki 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş Trabzon’daki 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi

İHA

Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş Trabzon’daki 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi

Tüm acil çağrıların tek numara (112) ve tek merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında Trabzon'da oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni sistem sayesinde asılsız ihbar sayısı 5'i geçmedi.
Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Yomra ilçesindeki yerinde geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete girmişti. Çağrı Merkezine son uygulamadan sonra asılsız ihbarlarda önemli ölçüde azalma görülürken, 2020 yılında yaklaşık 400 bin asılsız çağrıdan asılsız olan ihbar sayısı bir elin parmağını geçmeyecek şekilde az olduğu belirtildi.
Trabzon’da 2019 yılında 80 bin 538 hastaya ambulans ile acil sağlık hizmeti verilirken, bu rakam şehir nüfusunun yüzde 10’una tekabül ettiği aynı yıl içinde 112 çağrı merkezine gelen 472 bin 598 çağrıdan 80 bin 538‘i acil olarak değerlendirilmişti. Yine 2019 yılında asılsız ihbar olarak nitelendirilen suistimal, art niyet veya şaka olacağı düşüncesiyle yapılan ambulans talebi sonrasında ambulansın olay yerine ulaşması fakat asılsız olduğunun belirlendiği ihbarların sayısı 67 olarak tespit edilmişti. Bu tür ihbarlarda bulunanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılırken, yine 2019 yılında bu kapsamda kasti olarak bu yönde hareket eden 2 şahıs için adli işlem yapılmıştı.

Geçen yıl asılsız çağrı 5’i geçmedi
Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, geçen yıl çağrı merkezine yaklaşık 400 bin çağrı geldiğini, bunlar içinde asılsız çağrı sayısı 35 kadar olduğunu söyledi. Usta “Yeni kurulan çağrı sistemiyle birlikte ön çağrı ekibimiz, grubumuz var. Valilik koordinasyonunda. Onlarla birlikte bize gelen çağrıların sayısı oldukça azaldı. Çünkü onlar ön çağrı olarak karşılıyorlar bizi ilgilendirenleri bize veriyorlar. Dolayısıyla asılsız çağrılar bize gelmemiş oluyor. Bize gelen çağrılar içerisinde sayısal anlamda baktığımız zaman 400 binin üzerinde çağrı gelmiş ve bunların hepsi karşılığında hizmetini almış durumdalar. Bu rakamı nüfusa oranlamak doğru olmaz bazen aynı kişiler olabilir. Bazen farklı sıkıntılar olup aynı gün aynı kişi aynı evden aranmış olabilir. Bir de Covid19 süreci yaşadık. Covid19 sürecinde de günlük çağrı sayılarımız oldukça arttı. Bize artık çok ender asılsız ihbarlar düşüyor. 400 binin içerisinde asılsız çağrı sayısı 35 sayısı kadar az. Onlarla ilgili gerekli işlemler de yapılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü avlansın´
YEREL HABERLER `Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü ...
Başkan Zorluoğlu: “Trabzon’un şuan için içme suyu sorunu yok; Atasu barajımızın doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde”
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu: “Trabzon’un şuan için içme suyu ...
En çok taklit edilen Tonya Tereyağı oldu Trabzon'da ’Tonya Tereyağı’ adı altında köyde üretilmiş gibi gösterilerek taklit ve tağşiş yapan 169 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı Arda Kalkanoğlu: "Tereyağının görüntüsüne aldanmayın" "Hakiki tereyağı erirken sürekli köpük bırakması gerekir"
YEREL HABERLER En çok taklit edilen Tonya Tereyağı oldu Trabzon'da ...
Tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü
YEREL HABERLER Tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü
Karadeniz'de hamsi avı yasağı uzatılsın çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz'de hamsi avı yasağı uzatılsın çağrısı
Trabzon'da örtü yangını
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını
Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan Zorluoğlu, TÜRKSAT’ın Trabzon’a yatırım yapacağı müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu Başkan ...
Yomra elması tescillendi
YEREL HABERLER Yomra elması tescillendi
Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi
YEREL HABERLER Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar ...
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında çıkış oranı gibi düşüş oranı yakalayamadık”
YEREL HABERLER Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında ...
Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı
YEREL HABERLER Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı
İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına Bir zamanlar İstanbul Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılıyordu artık Trabzon'un Düzköy ilçesinde 661 rakımlı bir tepede kafe olarak kullanılacak Düzköy ilçesinde beton yapının üzerine yerleştirilen 15 metrelik tekne görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına Bir zamanlar ...