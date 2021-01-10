Trabzon´da örtü yangını

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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon) (DHA) TRABZON´un Akçaabat ilçesinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi´nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler vatandaşların da yardımıyla müdahale etmeye başladı. Ormanlık alanda rüzgârın da etkisiyle süren yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Köksal USTAOĞLU

2021-01-10 16:30:39



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