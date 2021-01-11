Trabzon’daki yaklaşık 600 okulda bu sabah İstiklal Marşı okundu

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda bayrak töreni yapılması kararının ardından Trabzon’da da yaklaşık 600 okulda bugün sabah saatlerinde İstiklal Marşı okundu.

Her pazartesi sabahı ve cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün okullarda bayrak töreni yapılmasına karar verilmişti. Trabzon’da da tüm okullardan bugün İstiklal Marşı sesleri duyuldu.

Ortahisar ilçesinde Fen Lisesinde yapılan bayrak törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve yardımcıları, Trabzon Fen Lisesi Müdürü İbrahim Şahin, öğretmenler ve okul personeli katılarak İstiklal Marşı okudu.

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