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Trabzonspor´da gözler gidecek oyuncularda

DHA

Trabzonspor´da gözler gidecek oyuncularda


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor´da takımdan ayrılacak oyuncular transfer limiti ve yabancı kontenjanında yer açma noktasında belirleyici olacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Gençlerbirliği´nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Berat Özdemir´i kadrosuna katıp Gaston Campi ile de yollarını ayıran Trabzonspor´da, gelecek ve gidecek oyuncular noktasında hareketli günler yaşanıyor. Transfer görüşmelerine hız veren ve bu noktada ara transfer dönemini olabildiğince erken noktalamayı arzulayan bordo-mavililer yabancı sınırlaması ve transfer limiti noktasında titiz davranıyor.
EN AZ İKİ TAKVİYE DAHA
Özellikle orta saha ve forvet hattına en az birer nokta transfer yapmayı hedefleyen ve bu noktada tecrübeli isimlere yönelen Trabzonspor´da Enzo Perez, Yunus Mallı, Ahmed Kutucu gibi isimlerle de temaslar devam ediyor. Orta saha için ısrarcı olduğu Enzo Perez´in kulübünün bonservis talebi üzerine bu transferde oyuncudan bu sorunu çözmesini isteyen bordo-mavililer, alternatif olarak orta sahaya Yunus Mallı´yı, forvet hattına da kiralık olarak Ahmed Kutucu´yu kadrosuna katma noktasında çalışmalarına devam ediyor.
GİDECEKLER BELİRLEYİCİ OLACAK
Trabzonspor´da kadroda düşünülmeyen Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimler de alınacak oyuncular noktasında belirleyici olacak. Ahmet Canbaz´ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililerde, Bilal, Plaza ile Diabate´nin yanı sıra Afobe ve Pereira ile de yolların ayrılması gündemde. Yönetim bu noktada özellikle bonservis ücreti ödenerek kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Diabate´den bir gelir elde etme düşüncesinde. Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları durumunda maaş yükü de azalacak ve bu kadroya katılacak oyuncular noktasında yönetimin mali anlamda elini rahatlatacak.
YABANCI OYUNCU KONTENJANI DA SORUN
Şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililerde 1 oyuncu için kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı isimler bu noktada da yönetimin elini rahatlatacak. Özellikle orta saha ile forvet hattına birer yabancı oyuncu transferi düşünen bordo-mavililerin en az bir yabancı isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Ayrıca belirlenen oyuncularla yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açılabilirse, uzun süreli sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan ve takıma dönmeye hazırlanan Anders Trodsen´in de ara transfer döneminde lisansı çıkarılacak.
3 STOPER OYUNCUSUNA DA TEKLİFLER GELİYOR
Bu arada Trabzonspor´da stoper oyuncuları Edgar Ie, Majid Hosseini ile Hüseyin Türkmen için de teklifler gelmeye devam ediyor. Hüseyin Türkmen´e Süper Lig, Majid Hosseini´ye İtalya´dan teklifler gelirken, uzun süredir Edgar Ie´yi takipte bulunan St. Etienne de bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibinin yaptığı 3 milyon Euro civarı teklif yönetim tarafından yeterli bulunmazken, özellikle yıllar sonra savunmada yakalanan uyum nedeniyle de Edgar Ie´nin ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Bordo-mavililer Hosseini´yi de takımda tutmak isterken, Hüseyin Türkmen´in ise şartların oluşması durumunda kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi.
HUGO DÖNÜYOR
Öte yandan Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında forma giyemeyen stoper oyuncusu Vitor Hugo´nun Antalyaspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Oyuncunun bu hafta yapılacak antrenmanlarda son kontrollerinin yapılacağı ve yapılacak son değerlendirmelerde bir soruna rastlanılmaması durumunda Antalyaspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-11 13:25:21

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