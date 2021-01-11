Trabzonspor'da yöneticiler, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

Trabzonspor'da yöneticiler, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti.

Trabzonspor'da yöneticiler, bordomavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Ziyarette Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Yönetim Danışmanı Ali Kemal Denizci’nin yanı sıra Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun yer aldı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya başarı dileklerini ileten Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, “Zaten başarılarıyla kendini kanıtlamış, herkesin takımında görmek istediği bir antrenörün bizlerle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Sizinle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Hep birlikte başarılı günlere gideceğimizi düşünüyoruz. Bu bir beklenti değil, bu başarının gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle size ve ekibinize bir kez daha başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı yöneticilere teşekkürlerini ileten Teknik Direktör Abdullah Avcı ise, “Herkesin istediği antrenör dediniz şunu da ben ekleyeyim, her antrenör de Trabzonspor’da çalışmak ister. Burada olduğum için ben de çok mutluyum. Tam iki ay oldu Trabzon’a geleli. Bu süreçte bazı iadei ziyaretler yapmayı düşünüyorduk ama maç takviminden dolayı bunları gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de sizi ziyaret ederiz. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Danışmanı Ali Kemal Denizci ve Kurul Başkanları, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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